Madagascar: CEO Summit indian ocean/2E édition - Les délégations se préparent pour rejoindre Antananarivo

Dans quelques semaines, Antananarivo deviendra le point de rencontre des décideurs et des partenaires économiques de l'Océan Indien et d'au-delà.

Les 9 et 10 avril 2026, la capitale malgache accueillera la deuxième édition du CEO Summit - Indian Ocean, le plus grand rendez-vous des leaders dédié aux transformations qui redessinent l'avenir de la région Océan Indien.

Une participation internationale

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Alors que les préparatifs entrent dans leur phase finale, les délégations venues d'Afrique, d'Europe et d'Asie s'apprêtent à rejoindre Madagascar. Cette édition réunira plus de 650 participants. À ce jour, plus de 18 pays seront représentés et ont déjà confirmé leur participation, témoignant de l'intérêt croissant suscité par ce rendez-vous économique régional.

Des intervenants de premier plan

Le CEO Summit réunira des personnalités influentes issues de différents secteurs clés. Chefs d'entreprise, investisseurs, responsables institutionnels et experts partageront leurs analyses et leurs expériences afin d'éclairer les mutations économiques en cours. Ces regards croisés permettront de mieux comprendre les transformations qui affectent aujourd'hui les marchés, les chaînes de valeur et les modèles de croissance, et d'identifier ensemble les opportunités de coopération et les leviers de développement pour la région.

Des enjeux au coeur des transformations économiques

Les discussions porteront sur plusieurs thématiques majeures : intégration régionale, durabilité, financement de la croissance, infrastructures stratégiques, souveraineté économique ou encore innovation et transformation numérique. En réunissant décideurs publics, acteurs économiques et partenaires internationaux, le CEO Summit ambitionne de créer un espace de dialogue et d'initiatives capable d'accompagner les nouvelles trajectoires de croissance de Madagascar et de l'ensemble de la région océan Indien.

Deux clusters stratégiques au coeur du sommet

Deux clusters thématiques exclusifs sont programmés pendant cette édition. Le Cluster Finance explorera les nouvelles approches permettant de renforcer la confiance des investisseurs et de faciliter l'accès aux financements structurants. Le Cluster Immobilier & Investissement mettra en lumière le rôle stratégique de l'immobilier dans la transformation des territoires et l'attractivité économique.

Ces sessions offriront aux participants l'opportunité d'échanger directement avec des investisseurs et experts internationaux de premier plan, d'identifier les nouvelles tendances du marché et de nouer des partenariats à fort potentiel.

Les CEO Summit Awards pour récompenser les initiatives les plus impactantes

Autre temps fort du sommet : la cérémonie des CEO Summit Awards, qui mettra à l'honneur les dirigeants et organisations ayant contribué au rayonnement de leurs pays et de la région par leur vision, leur impact et leur capacité d'innovation. Sept catégories sont au programme, dont un prix spécial réservé aux acteurs malgaches les plus performants.

Participation internationale, experts de haut niveau, thématiques au coeur des transformations économiques : les signaux annoncent une édition particulièrement marquante, appelée à faire d'Antananarivo, le temps de deux jours, un carrefour économique majeur de la région. Au-delà des débats, l'ambition est claire : faire du CEO Summit un moment où se décide l'avenir économique du pays et de l'océan Indien.