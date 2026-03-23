Madagascar: Des cabinets dentaires réalisent des soins de pointe

Madagascar réalise désormais des soins dentaires complexes avec des technologies de pointe. Le pays accueillera en octobre 2026 la première édition du Congrès dentaire de l'océan Indien.

Madagascar élève le niveau de ses soins dentaires. Toutes les interventions, y compris les plus récentes, sont réalisées à Madagascar actuellement, selon l'Ordre national des odonto-stomatologistes de Madagascar.

« Certaines interventions dentaires complexes, auparavant réalisées à l'étranger, sont maintenant effectuées ici», a indiqué son président, le Dr Daniel Rabemananjara, jeudi, dans le cadre de l'annonce de la tenue de la première édition du Congrès dentaire de l'océan Indien, qui se tiendra les 30 et 31 octobre 2026, à Madagascar.

L'implantologie, ou la branche qui se consacre aux implants dentaires, l'utilisation de la zircone, un matériau pour remplacer les dents, la dernière technologie dans la fabrication de prothèses dentaires et la conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO) dentaire ont été citées comme des interventions dentaires les plus récentes et réalisées à Madagascar.

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L'Association dentaire malagasy (ADM) estime que le pays dispose d'un potentiel énorme et réel en matière de santé et de formation. Ces savoir-faire font écho à l'international. « Beaucoup d'étrangers se tournent vers Madagascar pour des soins dentaires abordables et de qualité », note le Dr Daniel Rabemananjara.

Coopération

Madagascar exporte, par ailleurs, « une quantité importante de prothèses dentaires ». « Nous exportons, dans plusieurs pays, des prothèses dentaires, en Europe essentiellement. Nous sommes en concurrence avec des laboratoires chinois, mais nous sommes beaucoup plus qualitatifs, car il y a une dimension plus humaine, c'est moins mécanique », indique la présidente de l'ADM, le Dr Nadia Rabedasy.

Madagascar va se faire connaître davantage au niveau régional. L'ADM va organiser la première édition du Congrès dentaire de l'océan Indien pour « renforcer cette tendance, l'encourager, car les compétences sont là ». « Ce rendez-vous professionnel d'envergure régionale vise à renforcer la coopération entre les pays de l'océan Indien, tout en contribuant au développement du secteur dentaire. Il mettra également en lumière les avancées récentes en chirurgie dentaire, orthodontie, implantologie et soins bucco-dentaires », indique l'organisateur.