Sénégal: Priorités réaffirmées pour le Premier ministre Ousmane Sonko en visite à Ziguinchor

23 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Pauline Le Troquier

Au Sénégal, le Premier Ministre Ousmane Sonko est attendu de retour à Dakar ce lundi 23 mars après avoir passé les festivités de fin du ramadan ce week-end en Casamance. À Ziguinchor, sa ville d'origine, il a présenté ses voeux aux Sénégalais à l'issue de la prière de la Korité célébrée le 21 mars. À cette occasion, le chef du gouvernement s'est aussi exprimé sur des dossiers clefs.

Ousmane Sonko a rappelé ses ambitions en matière de souveraineté. Le Premier ministre du Sénégal a notamment réagi à l'annonce d'une révision de financements accordés à Dakar, en réponse au durcissement de la loi contre l'homosexualité au Sénégal. Annonce faite trois jours plus tôt par Cécile Neven, une responsable politique Belge, ministre de l'Énergie de la Région wallonne. Ousmane Sonko réagit.

« Je leur réponds que nous n'attendrons même pas qu'ils suspendent leurs financements. Nous allons leur écrire nous-mêmes pour leur demander d'y mettre fin. La souveraineté compte. Et nous, Sénégalais, il faut qu'on se donne les moyens de défendre ce à quoi on aspire ».

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Côté justice, le Premier Ministre maintient son cap et appelle de nouveau à accélérer la reddition des comptes. Sans nommer directement de figures de l'administration précédente, il appelle la justice à être intransigeante.

« Les mêmes tares que nous dénoncions sont encore là. Quel que soit le rang de la personne, il faut que la justice puisse s'appliquer. Et il y a aujourd'hui des dossiers qui sont en latence, qui attendent depuis longtemps et qui ne sont pas traités de manière conséquente. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le peuple ne croit plus tellement à une bonne application de la justice. Et c'est un chantier qui nous interpelle tous ».

Alors que l'armée mène des opérations meurtrières de destruction de champs de cannabis en Casamance, Ousmane Sonko s'est par ailleurs dit prêt à dialoguer avec les groupes criminels qui exploitent ces plantations. Toujours dans la région, le Premier ministre a annoncé la réouverture de l'aéroport de Ziguinchor à la fin du mois d'avril après sa rénovation.

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