Madagascar: Motocross/2E MANCHE - Deuxième victoire pour Mathias Plantive

La deuxième manche du championnat de Madagascar de motocross s'est déroulée dimanche sur le circuit 100% Moto à Ambohidava. Mathias Plantive a décroché sa deuxième victoire de la saison.

Et de deux. Le pilote champion de Madagascar en MX1 en 2024, déjà vainqueur de la première manche nationale, Mathias Plantive, au guidon d'une Husqvarna, a confirmé sa suprématie au Grand Prix 100x100. La course comptait pour la deuxième manche du championnat de Madagascar de motocross, organisée par 100% Moto.

Dans la catégorie élite 1, Mathias a franchi en premier la ligne d'arrivée des deux manches du dimanche au circuit 100% MX Track à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy. Comme lors de la première manche nationale, la course a été un duel des titans de la catégorie. Claudio Tida avait encore mené aux trois premiers tours de la première manche avant qu'il ne chute. Mathias a par la suite dominé la course jusqu'au bout.

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« Nous avions un beau circuit, bien préparé. J'ai pris plaisir à rouler, la moto a été bien préparée, et moi aussi. Je n'ai pas voulu forcer, juste m'amuser, puis cela a payé », se réjouit Mathias Plantive. À la deuxième manche, Mathias a pris le devant dès l'entame de la seconde manche, talonné de très près par Claudio. Ce dernier a pris le devant au troisième tour, mais cela n'a pas duré, car Mathias a pu le doubler dans la même boucle. Mathias a creusé l'écart au fil des tours, jusqu'au bout des vingt minutes de course, à l'issue desquelles il a effectué onze tours en franchissant la ligne d'arrivée.

Belle bagarre

« Je n'étais pas trop stressé parce que c'est bien aussi qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Nous avions fait une espèce de relais. J'ai pu me reposer un petit peu aussi entre-temps. Et après, j'ai pu réussir à le doubler et ça s'était bien passé. Mener de A à Z n'est pas toujours facile mentalement, donc ce n'était pas grave », relate Mathias. Le pilote de la Stark Varg électrique depuis cette saison, Claudio Tida, a lui aussi félicité l'organisateur pour le beau circuit bien préparé.

« La vitesse était bonne à la première manche. Malheureusement, j'ai fait une chute et Mathias a pu me doubler. Il s'est apparemment bien préparé physiquement », regrette Tida. À la deuxième manche, le pilote tamatavien a essayé de résister. « J'étais deuxième au départ et j'ai essayé de garder le rythme et la distance. J'ai eu une occasion et je l'ai doublé, mais je n'ai pas pu résister physiquement. De plus, j'avais aussi un petit souci au niveau de mes lunettes et il a profité de l'occasion pour me doubler.

J'ai tout fait pour le rattraper, mais j'étais limité physiquement », reconnaît-il. La moto Stark Varg de Claudio Tida est une version 2026 1.2 dont les courbes de puissance sont réglables et programmables. Loin derrière durant les deux manches, Finaritra Razafindrakoto complète le podium de la catégorie. Le prochain rendez-vous sera le MX Kawasaki comptant pour la 3e manche du sommet national, qui se tiendra le 10 mai sur le circuit MX IMC à Ambohidava.