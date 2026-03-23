Madagascar: Sport auro/FSAM élection - Jeannot Rabekoto reconduit à l'unanimité

Dans la convivialité et la fraternité. Rapide et sans incident majeur, l'assemblée générale élective, précédée de celle ordinaire de la fédération du sport automobile, s'est tenue samedi à la salle de conférence du stade Barea à Mahamasina. L'événement n'a duré que 45 minutes. Deux candidats ont été en lice en la personne de Jeannot Rabekoto, ancien président du club Asacm et président sortant du comité transitoire de la fédération, et Henintsoa Arivony Ranarison, ancien vice-président de la fédération.

Le président sortant par intérim, Jeannot Rabekoto, a été réélu à l'unanimité avec treize voix des treize présidents de club votants. Grâce à ses 43 années dans le domaine et surtout l'intégralité de l'an 2025 à la tête du comité transitoire collégial de la fédération depuis fin mars, les électeurs lui ont ainsi confié le prochain mandat de quatre ans. « Je ne brigue qu'un seul mandat dans le but d'apporter mon expérience dans la promotion et le développement du sport automobile à Madagascar », a mentionné Jeannot Rabekoto lors de sa prise de parole durant ses cinq minutes de propagande avant le scrutin.

Projets ambitieux

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« Notre défi est l'indépendance et la gestion transparente ainsi que la mise en place désormais d'un commissaire aux comptes », a souligné le président reconduit. « Nous tâcherons de consolider les relations internationales, surtout avec la FIA (fédération internationale de l'automobile). Nous avions d'ailleurs eu une conversation avec la FIA à la veille de l'élection », rassure le patron de la FSAM. Parmi les projets et priorités de la fédération figure la mise en place des circuits fédéraux de karting homologués par la FIA, la discipline de base du sport automobile.

« Nous sommes à la recherche d'un terrain domanial pour construire ces pistes », confie Jeannot Rabekoto. « Nous relancerons aussi cette saison le championnat de slalom et de course de côte sur asphalte. Il y aura au moins quatre manches, outre la relance du Gymkhana. Nous aiderons les participants pour faciliter les dispositions sécuritaires des voitures », a-t-il précisé.

Ce dernier a également promis d'accompagner un peu plus les jeunes dans leur participation en compétition internationale. Le président par intérim sortant de la fédération a déjà obtenu à l'unanimité le vote de quitus après les rapports durant l'assemblée générale ordinaire. Jeannot Rabekoto aura dix jours à partir du samedi dernier pour former les membres de son comité exécutif puis désigner le directeur technique national.