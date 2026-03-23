Madagascar: Fille - L'IUM signe une troisième couronne consécutive

Dans un remake de la finale 2025, l'IUM a une nouvelle fois pris le dessus sur l'Essca au Palais des Sports de Mahamasina. Opposées à l'Essca en finale du tournoi Smatchin Ao Tsara, douzième édition, les joueuses de l'IUM ont conservé leur titre avec autorité, s'imposant largement au terme d'une rencontre maîtrisée sur le score de 78-58.

Déjà sacrées en 2024 et 2025, elles signent ainsi une troisième victoire consécutive et assoient un peu plus leur suprématie sur la scène universitaire. Le début de match est pourtant équilibré. L'IUM ouvre le score par Erica, rapidement imitée par Cassey pour l'Essca (2-2). Les deux équipes se rendent coup pour coup durant les premières minutes. L'Essca passe même devant, 8-4, portée par Sahaza et un public acquis à sa cause. Mais l'IUM reste dans le match malgré plusieurs lancers francs manqués et reprend l'avantage grâce à un tir primé de Francette, avant de virer en tête à la fin du premier quart-temps, 14-10.

Le deuxième quart-temps voit l'IUM hausser le ton. Après un bref passage à vide, les championnes en titre retrouvent leur adresse, notamment derrière l'arc. Cethy se distingue à longue distance, tandis que Koloina assure sur la ligne des lancers. IUM creuse un premier écart significatif (+10), avant de subir une réaction de l'Essca qui revient à deux points à quelques secondes de la pause. Mais l'IUM garde la maîtrise et rejoint les vestiaires avec une courte avance, 30-26.

Au retour, l'IUM frappe fort. Koloina et Erica enchaînent les points pour infliger un 8-0 d'entrée, creusant un écart décisif. L'Essca tente de résister, mais peine à contenir l'intensité adverse. Malgré quelques séquences offensives intéressantes, les joueuses de l'Essca restent à distance. À la fin du troisième quart-temps, l'IUM mène 52-39 et semble avoir fait le plus dur.

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Dans le dernier quart-temps, l'IUM ne relâche pas son effort. L'écart enfle progressivement face à une équipe de l'Essca courageuse mais dépassée. Koloina, particulièrement inspirée, enchaîne les points pour porter son total à 23 unités. À quatre minutes du terme, l'issue ne fait plus guère de doute. L'IUM gère parfaitement les dernières possessions, malgré quelques fautes d'équipe, et s'impose finalement sur un score sans appel, 78-58.

« C'est une fierté pour toute l'équipe et pour l'université, ce titre acquis en trois années de suite. Je tiens à féliciter mes joueuses car malgré le changement de certaines filles, nous avons réussi à conserver notre titre », savoure Ny Tsiaro Valisoa Randrianjatovo.

Avec cette troisième couronne consécutive, l'IUM confirme son statut de référence du basketball universitaire malgache et inscrit un peu plus son nom dans l'histoire du Smatchin Ao Tsara. Quant à Mario Cyrelle Rakotomalala, coach de l'Essca, il a expliqué que « mes joueuses ont perdu beaucoup de balles et raté des lancers ».