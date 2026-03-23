Rwanda/Madagascar: Première league - Feno et Nicolas brillent avec Al Merrikh SC

23 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les deux Barea évoluant dans le championnat rwandais ne cessent d'impressionner. L'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina Gilles Razafimaro, et l'ancien latéral droit du Fosa Juniors FC, Nicolas Randriamanampisoa, ont chacun inscrit un but lors du match de vendredi face à l'AS Muhanga, dans le cadre de la 24e journée de la Rwanda Premier League.

Le club soudanais des internationaux malgaches a défait 3 à 0 son adversaire. Nicolas a ouvert la marque à la 22e minute. Fenohasina a été l'auteur du deuxième but au retour des vestiaires (50e), son septième depuis son arrivée à ce club. Le but du KO ! a été inscrit par Mohamed Gabana (75e).

Nicolas a été, à l'issue de la rencontre, élu « homme du match ». « Nicolas signe une performance de très haut niveau et s'adjuge logiquement le titre d'homme du match (...) Toutes nos félicitations et qu'il poursuive sur cette belle dynamique », peut-on lire sur la page du club Al Merrikh SC.

Ce club soudanais de Feno et Nicolas s'est hissé provisoirement en tête du classement de la Rwanda Premier League, crédité de 48 points, puis est redescendu à la place de dauphin samedi derrière APR FC (49 points) et devant l'autre club soudanais Al Hilal SC, accumulant 45 points.

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