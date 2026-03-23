Madagascar: Claudine Nomenjanahary brille avec un record personnel

Seule représentante malgache, Claudine Nomenjanahary a marqué les Championnats du monde en salle en signant un nouveau record personnel sur 60m, face à l'élite mondiale.

Engagée sur le 60 m, Claudine Nomenjanahary a livré une prestation solide lors des Championnats du monde en salle. La sprinteuse malgache a réalisé un chrono de 7"30, améliorant ainsi son record personnel et confirmant sa montée en puissance sur la scène internationale.

Dans une finale de très haut niveau disputée le 21 mars, la victoire est revenue à l'Italienne Zaynab Dosso, sacrée en 7"00. Elle devance l'Américaine Jacious Sears (7"03) et la favorite de Sainte-Lucie, Julien Alfred (7"03). Même loin du podium, la performance de Nomenjanahary reste notable. Face à des références mondiales comme la Jamaïcaine Briana Lyston ou la Polonaise Ewa Swoboda, la Malgache a su tirer son épingle du jeu. Ce record personnel constitue un signal fort pour la suite de sa saison. Il confirme que Madagascar peut compter sur une athlète capable de progresser et de s'illustrer dans les grandes compétitions internationales.