En République démocratique du Congo (RDC), la rougeole demeure l'une des maladies les plus contagieuses et continue de représenter une menace majeure pour les enfants de moins de 5 ans. Dans l'est du pays, où la situation est particulièrement préoccupante, l'organisation Médecins sans frontières (MSF), en appui à la division de la santé au Nord-Kivu, a lancé une campagne de vaccination dans la ville de Goma ainsi que dans les zones de santé de Karisimbi et de Nyiragongo, où les risques de propagation demeurent très élevés.

Au centre de santé CCLK, à Goma, dans l'est de la RDC, les parents sont nombreux. Parmi eux, Mwamini Nabulewa, la trentaine, est venue avec ses deux enfants pour les protéger. « Le vaccin contre la rougeole est très important, souligne-t-elle. Mes enfants ont déjà souffert de cette maladie. Je les ai amenés ici pour qu'ils ne l'attrapent plus ».

Car depuis six mois, les cas de rougeole nécessitant une hospitalisation augmentent. À l'hôpital de Kyeshero, une dizaine d'enfants sont en soins intensifs ce jour-là. Certains sont même placés sous oxygène.

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Dans un coin du service, Baraka Kahahira, visiblement inquiète, veille sur ses enfants. « Trois de mes enfants ont attrapé la rougeole, explique-t-elle. Ils ont d'abord eu de la fièvre, puis des maux de tête, et puis des irritations et des plaies aux cuisses. L'un a déjà la malaria et un autre a dû être placé sous oxygène ».

MSF a installé un centre spécialisé dans cet hôpital pour soigner gratuitement les cas les plus graves.

1 200 décès en 2025

Mais la rougeole est très contagieuse. Et, sans vaccination, elle se propage très vite.

Monique Diarra, responsable de l'équipe médicale de MSF, insiste : « C'est pourquoi c'est important de vacciner et vraiment d'être sûr qu'on a vacciné une bonne partie de la population et surtout les plus vulnérables. C'est vraiment booster la couverture vaccinale au sein de cette population. Et les enfants de 6 mois jusqu'à 59 mois restent quand même les plus vulnérables et leur protection reste notre principal objectif. »

L'an dernier, la RDC a enregistré plus de 82 000 cas suspects de rougeole et près de 1 200 décès.