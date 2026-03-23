Afrique de l'Ouest: Le Togo confirme son attractivité financière

23 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Trésor togolais était de retour sur le marché régional de l'UEMOA le 20 mars, avec une émission combinée d'Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et de Bons Assimilables du Trésor (BAT) pour un montant initialement visé de 25 milliards de Fcfa.

Le succès a largement dépassé les attentes : le taux de couverture a atteint 537% - soit plus de cinq fois le montant sollicité - confirmant la confiance des investisseurs régionaux dans la signature togolaise. Le Trésor a finalement retenu 27,5 milliards, au-delà de son objectif initial.

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des titres de dette à moyen et long terme, généralement de 2 à 10 ans, émis par l'État pour financer ses investissements et ses dépenses publiques. Elles permettent à l'État de lever des fonds auprès d'investisseurs institutionnels en échange du versement d'intérêts réguliers (coupon) et du remboursement du capital à l'échéance.

Les Bons Assimilables du Trésor (BAT) sont des titres de dette à court terme, de quelques semaines à 12 mois, utilisés pour couvrir les besoins de trésorerie de l'État, c'est-à-dire les décalages temporaires entre les recettes fiscales et les dépenses courantes.

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Un taux de couverture de 537% témoigne de l'attractivité du Togo sur les marchés financiers et de la solidité perçue de ses fondamentaux économiques, confirmant sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires à son développement dans des conditions favorables.

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