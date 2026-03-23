Madagascar: PFL - Disciples FC, premier qualifié en quarts

Disciples FC poursuit son parcours sans défaite avec huit victoires et deux matchs nuls sur dix matchs disputés à la phase de conférence de la Pure Play Football League. Le club champion de Madagascar en 2024 se relance et creuse l'écart après sa nette victoire à domicile de 4-2 contre AS Sainte-Anne, samedi, au stade Vélodrome, comptant pour la dixième journée de la conférence Sud. Crédité de 26 points, Disciples FC caracole en pole position de son groupe et est la première équipe qualifiée en quarts de finale du championnat.

L'équipe du Vakinankaratra a 14 longueurs d'avance par rapport au club classé cinquième, CFFA (12 points), alors qu'il ne reste plus que quatre journées. Les protégés du coach Mamisoa Razafindrakoto ont mené 1 à 0 à la pause grâce au but signé Thino (18e). Disciples FC a largement devancé 3 à 1 le club d'Amboanjobe après le doublé de Fabrice (66e - 87e), qui est l'actuel meilleur buteur du championnat avec dix réalisations. Le quatrième but des Antsirabéens a été signé Tendry dans le temps additionnel (91e).

Les deux buts de Sainte-Anne ont été marqués par Babangy (83e) et Jawa (98e). Son dauphin, Elgeco Plus, a été tenu en échec un partout par CFFA hier à Iavoloha. L'équipe d'Andoharanofotsy, qui a mené 1 à 0 jusqu'à la fin du temps réglementaire grâce au but signé Henintsoa (36e), a été rejointe dans le temps additionnel, but de Zola sur penalty (94e).

Dans la conférence Nord, Cosfa conserve sereinement son fauteuil de leader (22 points) devant Ajesaia (18 points). L'équipe d'Antaninkatsaka a défait, sur sa pelouse, TGBC Toamasina 3 à 1 dimanche, grâce au doublé de Nassa (18e - 45e) et à Basta (58e). L'unique but des Tamataviens a été la réalisation de Mathieu sur penalty (71e). Le classement reste inchangé dans le Nord: Cosfa occupe la tête devant Ajesaia, FC Rouge (17 points) et Fosa Juniors FC (13 points). Dans le Sud, Disciples FC reste le leader intouchable (26 points) devant Elgeco Plus (21), AS Ste-Anne (17) et Mama FC (13).

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