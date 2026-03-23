Madagascar: Ambohimahasoa - Une femme vend son neveu

Actuellement en garde à vue au commissariat d'Ambohimahasoa, une femme répond de faits de trafic d'êtres humains. Elle avait tenté de livrer un garçonnet, son propre neveu.

Dans la ville d'Ambohimahasoa, un crime impensable vient d'être révélé. Samedi 21 mars, une femme a tenté de vendre son propre neveu de 5 ans à des trafiquants d'enfants.

La veille, vers 17 h, elle l'a pris par la main, l'a convaincu de la suivre et s'est mise en route vers Fianarantsoa, persuadée qu'un acheteur l'attendait. Mais son plan n'a pas fonctionné comme prévu. Alertés par un citoyen qui avait découvert le projet, les militaires du Détachement spécial de sécurité d'Ambalakindresy, les policiers et les gendarmes ont lancé une traque. L'enfant et sa tante ont été interceptés à Ambalanivoangy, avant qu'il ne disparaisse dans les griffes du réseau.

Face aux enquêteurs, la femme n'a pas nié. Elle a avoué avoir été contactée en janvier par un acheteur de « marchandise humaine» qui lui avait demandé de trouver un enfant. Elle n'avait pas tout de suite réagi mais avait fini par céder à la tentation en proposant son propre neveu. Elle a affirmé que le commanditaire se trouvait à Ambalavao Tsienimparihy, et non à Fianarantsoa.

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Le prix

Vendredi, elle avait tenté de mener à bien son projet, sans violence, profitant du lien de confiance que l'enfant avait envers elle. Mais l'acheteur ne lui a plus répondu. Le piège s'est refermé et elle a été arrêtée. Elle n'a jamais révélé le prix auquel elle comptait vendre le garçon.

Le garçonnet est sain et sauf. La suspecte, actuellement interrogée, sera présentée au parquet de Fianarantsoa soit ce jour, soit mercredi, selon la police. Les forces de l'ordre entendent intensifier la traque pour démanteler ces réseaux de traite humaine jusque dans leurs ramifications.

Ces dernières années, les enfants atteints d'albinisme ont souvent été pris pour cibles dans ce type de trafic, victimes de croyances mensongères, de pratiques occultes et parfois de sacrifices humains. Mais cette fois, la victime n'en était pas un. L'affaire révèle une mécanique différente, plus opaque, dont les véritables motivations restent encore inconnues. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer le mobile exact du crime, et l'ombre d'un réseau plus vaste continue de planer.