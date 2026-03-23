Madagascar: Ankadikely - Un homme viole et met enceinte sa fille

Un crime révoltant à Andranomena, commune d'Ankadikely Ilafy. Un homme est actuellement derrière les barreaux pour viols répétés sur sa propre fille. Présenté devant le tribunal le 11 mars, il a été mis en détention préventive à la maison centrale d'Avaradrano après avoir reconnu les faits.

Selon les déclarations de la victime, âgée de 13 ans, les abus ont commencé lorsqu'elle n'avait que neuf ans et se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. L'affaire a éclaté le samedi 7 mars, lorsque la mère de l'enfant, inquiète de son état, l'a conduite chez un médecin. L'examen a révélé que la fillette était enceinte. Le praticien a immédiatement alerté le commissariat de Sabotsy Namehana. La division de la Police des mœurs et de la protection des mineurs a ouvert une enquête. Lors de son audition, la jeune fille a affirmé que son père était l'auteur des violences sexuelles. Confronté à ces accusations, l'homme a fini par avouer.