Afrique de l'Ouest: Exportations du Sénégal vers l'Uemoa - Une valeur de 58,8 milliards réalisée en novembre 2025

Au niveau de l'Uemoa, durant le mois de novembre 2025, les exportations de biens du Sénégal sont évaluées à 58,8 milliards contre 163,5 milliards le mois précédent, traduisant un net repli des expéditions vers la zone. L'information est rapportée par la Direction de la prévention et des études économiques (Dpee) dans son « Point mensuel de conjoncture » de janvier 2026.

La Dpee souligne qu'elles représentent 18,2 % de la valeur totale des exportations, soit une diminution de 5,6 points de pourcentage par rapport à octobre 2025.

Au sein de l'Union, précise-t-on, le Mali demeure le premier client du Sénégal avec une part estimée à 73,6 %, bien qu'en baisse par rapport à 88,3 % un mois plus tôt, ce qui traduit une légère diversification des débouchés régionaux.

Par ailleurs, la structure des exportations vers ce pays a évolué : les produits pétroliers, qui constituaient l'essentiel des ventes le mois précédent, ne représentent plus que 32,3 % contre 80,5 % auparavant, indiquant un changement dans l'orientation sectorielle des exportations.