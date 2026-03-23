Afrique de l'Ouest: Importations du Sénégal dans l'Uemoa - Un repli de 0,5 point de pourcentage enregistré en novembre 2025

23 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au niveau de l'Uemoa, les importations de biens du Sénégal sont estimées à 8,6 milliards au mois de novembre contre 13,3 milliards au mois d'octobre 2025.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), elles représentent 1,2% de la valeur totale des importations de biens, soit un repli de 0,5 point de pourcentage, comparé au mois précédent.

Au sein de l'Union, précise la Dpee, la Côte d'Ivoire est le premier fournisseur du Sénégal, avec une part estimée à 72,6% contre 42,3%, un mois auparavant.

Les principaux produits importés de ce pays sont le « tabac brut et fabrique » (+35,7%), les « matières plastiques et artificielles » (8,1%) et les produits des industries parachimiques (7,2%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.