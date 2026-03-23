Afrique de l'Ouest: Importations du Sénégal dans l'Uemoa - Un repli de 0,5 point de pourcentage enregistré en novembre 2025

Au niveau de l'Uemoa, les importations de biens du Sénégal sont estimées à 8,6 milliards au mois de novembre contre 13,3 milliards au mois d'octobre 2025.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), elles représentent 1,2% de la valeur totale des importations de biens, soit un repli de 0,5 point de pourcentage, comparé au mois précédent.

Au sein de l'Union, précise la Dpee, la Côte d'Ivoire est le premier fournisseur du Sénégal, avec une part estimée à 72,6% contre 42,3%, un mois auparavant.

Les principaux produits importés de ce pays sont le « tabac brut et fabrique » (+35,7%), les « matières plastiques et artificielles » (8,1%) et les produits des industries parachimiques (7,2%).