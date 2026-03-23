Sénégal: Abdourahmane Diouf s'imprègne de la situation environnementale de la région de Tambacounda

Tambacounda — Le ministre l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a entamé une visite dans la région de Tambacounda (est), dimanche, dans le cadre du suivi des actions de préservation de l'environnement et de restauration des écosystèmes naturels.

Ce déplacement devrait lui permettre de mieux s'imprégner de la situation environnementale de la région et des défis auxquels elle se trouve confrontée dans ce domaine.

Il a d'abord visité l'inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Tambacounda où une présentation de la situation environnementale de la région lui a été faite. Les principaux défis du secteur, les moyens matériels disponibles et les contraintes rencontrées par les services eaux et forêts de cette région du Sénégal oriental lui ont été également exposés à cette occasion.

Il lui a été également donné de voir, à cette première étape, les produits et matériels d'exploitation saisis par les services forestiers ainsi que les ressources humaines disponibles pour mener ces opérations.

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"On a pu nous rendre compte du matériel disponible ainsi que du personnel, parce que quelles que soient la stratégie et les politiques mises en place, il faut des hommes et femmes pour les faire fonctionner, malheureusement nous avons dû constater que malgré tous les efforts qui ont été faits, nos agents sont en sous-effectif [...], nous devons prendre des dispositions pour renforcer le personnel afin de couvrir convenablement cette grande région de Tambacounda", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en présence de l'adjointe au gouverneur de la région de Tambacounda, Diarryatou Ndiaye, du préfet du département de Tambacounda et de plusieurs autorités locales des communes de Koussanar, Sinthiou Malème, Koar et Kothiary.

Après l'étape de l'inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Tambacounda, Abdourahmane Diouf a visité les forêts classées de Botou et Ouli, dans les communes de Sinthiou Malème et Koussanar respectivement.

A Botou, il a salué les opérations de reboisement compensatoires conduites pour la restauration des écosystèmes forestiers dégradés.

"A Botou, nous avons pu nous rendre compte d'une autre expérience. Il s'agit d'une collaboration intersectorielle entre l'électricité et l'environnement, c'est-à-dire là où on a fait des investissements sur l'électricité occasionnant des dégâts sur l'environnement, les acteurs ont accepté de compenser avec un reboisement compensatoire, à travers un certain nombre de plants d'arbres qui ont été aménagés pour compenser la perte de ressources forestières dégradées par les investissements en électricité", a-t-il expliqué.

La tournée s'est poursuivie à Koussanar où le ministre et sa délégation ont visité la parcelle restaurée dans la forêt classée de Ouly. Il s'agit d'un site de reboisement de 3,8 ha réalisé en collaboration avec la commune de Koussanar où 3651 plants de 11 espèces locales ont été mis en terre.

"A Koussanar, nous avons pu nous rendre compte de l'excellente collaboration entre les collectivités territoriales notamment la commune et nos services des eaux et forêts pour permettre la régénération de faune et de la flore", a-t-il dit.

Dans le département de Goudiry, le ministre a visité les travaux d'ouverture de pare-feu dans la commune de Koar, entre Naoudé et Doroyel, sur 11km, un dispositif essentiel de prévention des feux de brousse.

Le ministre de l'Environnement s'est ensuite rendu à la Brigade forestière de Koulor où il a pu découvrir un site de production de plants forestiers impliquant activement les femmes de la localité dans les actions de reboisement et de reforestation.

Abdourahmane Diouf a enfin bouclé cette première journée par une visite du jardin des femmes de Kothiary.

À travers sa tournée de deux jours, le ministère de l'Environnement et Transition écologique entend encourager les initiatives locales, renforcer l'action des services techniques et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles dans la région de Tambacounda.