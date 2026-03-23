Sénégal: L'hommage des autorités à Cheikh Makhfou Aïdara, défunt khalife des khadres de Guéoul

Louga — Les autorités sénégalaises, le président de la République en tête, ont rendu hommage au khalife de la communauté khadre de Guéoul (nord-ouest), Cheikh Makhfou Aïdara, dit Chérif Bouh, décédé samedi dans un accident de la circulation survenu à Diama, en compagnie de ses deux épouses.

"J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara Beuh, khalife de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou à Guéoul, ainsi que de ses deux épouses, à la suite d'un tragique accident survenu à Diama", a notamment déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a rendu hommage à "un guide religieux respecté, au service de la foi et de la communauté", avant d'adresser, au nom de la nation, ses "condoléances les plus attristées" à la famille du défunt, au nouveau khalife Chérif Chaya Aïdara, à la communauté khadria et à l'ensemble de la Oummah.

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a également fait part de sa "profonde tristesse" à l'annonce du décès de Cheikh Makhfou Aïdara Beuh et de ses deux épouses, "tragiquement disparus dans un accident survenu à Diama, dans la région de Saint-Louis".

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Selon lui, "cette disparition brutale endeuille la nation tout entière, et particulièrement la région de Louga".

Il a salué la mémoire d'un "guide religieux éminent, dont la foi, la sagesse et l'engagement ont marqué sa communauté", avant de présenter ses condoléances "aux familles éplorées, à la communauté religieuse de Guéoul ainsi qu'à l'ensemble de la Oummah".

Chérif Beuh Aïdara, de son vrai nom Cheikh Makhfou Aïdara, est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu à hauteur de Diama, alors qu'il revenait de Nimzatt, en Mauritanie. Le drame a fait trois morts, dont lui-même et ses deux épouses, ainsi que des blessés, selon une source proche de la famille.

Né en 1958 à Guéoul, il était le fils de Cheikhna Mouhamed Fadal Aïdara, une figure religieuse dont l'installation dans cette localité remonte à 1940.

À la disparition de ce dernier, le 5 juillet 1981, il lui avait succédé à la tête de la communauté khadre, assumant durant plusieurs décennies un rôle de guide spirituel marqué par la constance et l'engagement.

Reconnu pour sa courtoisie, sa discipline et sa discrétion, il s'était distingué par son implication dans la médiation sociale, la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion communautaire.

Son engagement s'est également illustré dans le domaine éducatif, notamment à travers sa contribution à la création du premier collège d'enseignement moyen (CEM) de Guéoul, baptisé du nom de son père. Il a, par ailleurs, formé de nombreux talibés, dont l'influence s'étend au-delà de Guéoul.

Il a été inhumé dans la nuit de samedi à dimanche au cimetière Adramé de Guéoul, en présence des autorités administratives et locales, notamment le prefet de Kébémer, Ousseynou Mbaye.

À la suite de son rappel à Dieu, son frère, Chérif Chaya Aïdara, a été désigné nouveau khalife des khadres de Guéoul.