Togo: Campagne gratuite de dépistage et de chirurgie à Lomé

Une campagne de prise en charge médico-chirurgicale gratuite des troubles visuels a débuté dimanche à Agoènyivé, dans la banlieue nord du Grand Lomé, avec l'appui des autorités sanitaires et de l'ONG canadienne « Chance de vivre ».

Dépistages, interventions chirurgicales et traitements adaptés pour diverses pathologies - cataracte, glaucome, rétinopathie diabétique - sont prévus. Les opérations se poursuivront dans d'autres localités du pays pour contribuer à la réduction de la prévalence des maladies oculaires.