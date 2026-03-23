Togo: ASCK en démonstration, Gomido et Semassi en danger

La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1, consolidant ainsi sa position de leader au classement.

En déplacement à Lomé, l'ASKO a fait le travail en s'imposant face à Unisport (2-1), maintenant la pression sur le leader. Gbohloe Su, en quête de places qualificatives pour les coupes continentales, se relance avec une précieuse victoire (2-1) sur l'AS OTR.

Du côté des déceptions, Gomido s'incline à domicile face à l'AS Binah (0-1) à Kpalimé, une défaite qui enfonce davantage les Show Boys dans le bas du tableau. Entente s'est imposé difficilement face à Semassi (1-0), poussant les Guerriers un peu plus vers la zone de relégation.

Résultats

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Asck 5 - 1 Espoir

Unisport 1 - 2 Asko

Gomido 0 - 1 As Binah

Dyto 1 - 0 As Tambo

Barracuda 0-0 Étoile filante

Gbohloe Su 2-1 As OTR

Entente II 1-0 Semassi

Classement