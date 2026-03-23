Togo: ASCK en démonstration, Gomido et Semassi en danger

22 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1, consolidant ainsi sa position de leader au classement.

En déplacement à Lomé, l'ASKO a fait le travail en s'imposant face à Unisport (2-1), maintenant la pression sur le leader. Gbohloe Su, en quête de places qualificatives pour les coupes continentales, se relance avec une précieuse victoire (2-1) sur l'AS OTR.

Du côté des déceptions, Gomido s'incline à domicile face à l'AS Binah (0-1) à Kpalimé, une défaite qui enfonce davantage les Show Boys dans le bas du tableau. Entente s'est imposé difficilement face à Semassi (1-0), poussant les Guerriers un peu plus vers la zone de relégation.

Résultats

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  • Asck 5 - 1 Espoir
  • Unisport 1 - 2 Asko
  • Gomido 0 - 1 As Binah
  • Dyto 1 - 0 As Tambo
  • Barracuda 0-0 Étoile filante
  • Gbohloe Su 2-1 As OTR
  • Entente II 1-0 Semassi

Classement

  1.  Asck 42 pts (+22)
  2. Asko 40 pts (+12)
  3. Unisport 29 pts (+0)
  4. Gboloe Su 27 pts (+2)
  5. Etoile filante 26 pts (+2)
  6. Barracuda 26 pts (+1)
  7. Entente II 24 pts (+1)
  8. As Tambo 23 pts (0)
  9. Dyto 21 pts (-4)
  10. As Binah 18 pts (-4)
  11.  As OTR 18 pts (-6)
  12. Semassi 17 pts (-9)
  13. omido 17 pts (-6)
  14.  Espoir 16 pts (-11)

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