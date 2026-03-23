Togo: ASCK en démonstration, Gomido et Semassi en danger

La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1, consolidant ainsi sa position de leader au classement.
En déplacement à Lomé, l'ASKO a fait le travail en s'imposant face à Unisport (2-1), maintenant la pression sur le leader. Gbohloe Su, en quête de places qualificatives pour les coupes continentales, se relance avec une précieuse victoire (2-1) sur l'AS OTR.
Du côté des déceptions, Gomido s'incline à domicile face à l'AS Binah (0-1) à Kpalimé, une défaite qui enfonce davantage les Show Boys dans le bas du tableau. Entente s'est imposé difficilement face à Semassi (1-0), poussant les Guerriers un peu plus vers la zone de relégation.
Résultats
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- Asck 5 - 1 Espoir
- Unisport 1 - 2 Asko
- Gomido 0 - 1 As Binah
- Dyto 1 - 0 As Tambo
- Barracuda 0-0 Étoile filante
- Gbohloe Su 2-1 As OTR
- Entente II 1-0 Semassi
Classement
- Asck 42 pts (+22)
- Asko 40 pts (+12)
- Unisport 29 pts (+0)
- Gboloe Su 27 pts (+2)
- Etoile filante 26 pts (+2)
- Barracuda 26 pts (+1)
- Entente II 24 pts (+1)
- As Tambo 23 pts (0)
- Dyto 21 pts (-4)
- As Binah 18 pts (-4)
- As OTR 18 pts (-6)
- Semassi 17 pts (-9)
- omido 17 pts (-6)
- Espoir 16 pts (-11)