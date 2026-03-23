Cote d'Ivoire: Fenêtre FIFA mars 2026 - Nicolas Pépé appelé en renfort après le forfait de Yan Diomandé

La Fédération ivoirienne de football (Fif) a officialisé un changement de dernière minute dans la liste des Éléphants convoqués pour les matchs amicaux de la fenêtre Fifa de mars 2026. L'attaquant Yan Diomandé, initialement retenu par le sélectionneur Émerse Faé, est contraint de déclarer forfait.

Selon le communiqué, le joueur du RB Leipzig souffre d'une blessure à l'épaule contractée le vendredi 20 mars en Bundesliga. Une absence regrettable pour le staff technique, à quelques jours des rencontres amicales face à la Corée du Sud et à l'Écosse.

Pour pallier cette défection, le sélectionneur a fait appel à Nicolas Pépé. L'ailier du Villarreal CF arrive en sélection avec un capital de confiance élevé. Il s'est récemment illustré en club en inscrivant un but décisif le 20 mars face à la Real Sociedad en Liga.

Ce retour en sélection représente une opportunité pour Nicolas Pépé de s'imposer à nouveau dans le dispositif des Éléphants, dans un contexte de préparation stratégique en vue des prochaines échéances internationales.

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La Fédération a, par ailleurs, adressé un message de soutien à Yan Diomandé, lui souhaitant un prompt rétablissement. Une attention qui témoigne de la solidarité au sein du groupe ivoirien, engagé dans une dynamique de reconstruction et de performance.

Ces rencontres amicales seront l'occasion pour le staff technique d'évaluer les forces en présence et d'ajuster les automatismes face à des adversaires de qualité.