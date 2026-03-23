Cote d'Ivoire: Église Adventiste du septième jour - La Fédération du Sud et de l'Est d'Abidjan dotée d'un nouveau siège

La Fédération du Sud et de l'Est de l'Église Adventiste du septième jour de Côte d'Ivoire s'est dotée de nouveaux bureaux modernes, inaugurés le dimanche 22 mars 2026, à Abidjan-Cocody, lors d'une cérémonie marquée par la ferveur religieuse et la reconnaissance envers les fidèles.

Placée sous la présidence du pasteur Simon Djossou, président de l'Union mission de l'Est du Sahel, cette inauguration consacre l'aboutissement d'un projet porté par l'engagement collectif des membres de l'Église.

Dans son allocution, le pasteur Simon Djossou a salué un jour de gloire pour le Seigneur, soulignant que ce siège est le fruit des sacrifices consentis par les fidèles. « Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous voyons la manifestation de la grâce de Dieu à travers cette réalisation dédiée à la mission et au salut des âmes », a-t-il déclaré.

Ce nouveau siège, composé notamment de onze bureaux, d'une réception et de salles de réunion, contribuera à renforcer la vision et le développement de l'oeuvre évangélique en Côte d'Ivoire.

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Le coût global de réalisation du bâtiment est estimé à environ 300 millions de Fcfa, incluant les contributions financières et en nature des fidèles. Les travaux, qui se sont étalés sur deux ans, témoignent de la mobilisation et de la solidarité au sein de la communauté.

Le président de la Fédération du Sud et de l'Est de Côte d'Ivoire, le pasteur Konan Lazare, a mis en lumière la portée stratégique de cette infrastructure. « Ces bureaux ne sont pas seulement un espace de travail, mais un véritable outil au service de la mission. Une administration efficace est le socle d'une mission réussie », a-t-il affirmé.

Visiblement ému, le pasteur Konan Lazare a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous les contributeurs, en particulier les donateurs anonymes. Il a également salué la présence des aînés, venus constater l'évolution de l'oeuvre qu'ils ont initiée. « Leur engagement n'a pas été vain. La jeune génération poursuit le travail avec foi et détermination », a-t-il ajouté.

La cérémonie a été marquée par un moment d'hommage aux pionniers de la mission, qui ont reçu des distinctions symboliques, notamment des complets de pagne « Kita » et des écharpes portant les dates de leur engagement.

Au-delà de son caractère institutionnel, cette inauguration se veut un appel à l'unité et à la continuité de l'oeuvre évangélique, dans un esprit de foi, de solidarité et de transmission.