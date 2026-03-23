Zambie: Washington conditionne la lutte contre le VIH à l'accès aux mines zambiennes

Un bras de fer aux conséquences humaines potentiellement dévastatrices s'est engagé entre Lusaka et Washington. Selon des révélations récentes, l'administration américaine utiliserait l'aide sanitaire vitale comme levier de pression pour obtenir un accès privilégié aux ressources minières de la Zambie, mettant en péril la survie de plus d'un million de patients.

Le cœur de cette crise repose sur un document interne du Département d'État, révélé par le New York Times et relayé par TV5 Monde. Ce mémorandum, destiné au secrétaire d'État Marco Rubio, expose une stratégie de pression agressive consistant à réduire drastiquement l'aide au développement d'ici mai 2026 si la Zambie refuse de se plier aux exigences minières américaines. L'objectif de cette manœuvre est d'afficher une volonté ferme de retrait pour contraindre le gouvernement zambien à céder ses richesses souterraines. Selon l'ONG Health Gap, citée par la même source, le financement américain pourrait s'effondrer, passant de 320 millions à seulement 112 millions de dollars sur la période 2026-2030.

L'urgence sanitaire qui se profile en Zambie place désormais plus de 1,3 million de vies en sursis, alors que les répercussions de ce désengagement programmé s'annoncent alarmantes pour toute la région. Historiquement, le pays dépend de manière vitale du programme Pepfar pour assurer la fourniture de traitements antirétroviraux, et le retrait brutal de ces fonds menacerait directement l'accès aux soins essentiels, non seulement pour les patients vivant avec le VIH, mais aussi pour ceux luttant contre le paludisme et la malaria. Face à cette situation, les observateurs dénoncent des conditions d'accord d'une sévérité inédite, qualifiées par certains acteurs de « pires conditions » jamais imposées à une nation africaine, marquant une rupture brutale dans la coopération humanitaire internationale.

Derrière ce chantage sanitaire se cache une réalité géopolitique : la course aux métaux critiques. Le sous-sol zambien, riche en cuivre et en terres rares, est devenu une priorité absolue pour l'administration Trump dans sa quête d'indépendance énergétique et technologique.

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Avec la restructuration de l'USAID, les États-Unis privilégient désormais les négociations directes de gouvernement à gouvernement, facilitant l'exigence de contreparties minérales. Si des pays comme la RDC ou le Rwanda ont déjà signé des traités similaires, la Zambie résiste, à l'instar du Zimbabwe qui avait décliné une aide conditionnée au partage de données privées. En somme, la Zambie se retrouve au carrefour d'un choix impossible : sacrifier sa souveraineté minière pour garantir la santé de sa population, ou risquer une catastrophe humanitaire pour protéger ses ressources nationales.