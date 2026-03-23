Afrique: Session de formation marquée par un concert « Jazz et musiques improvisées le 28 mars 2026 au Théâtre des Régions

23 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par COR-AIS

TUNIS — Une nouvelle session de formation et de création consacrée au Jazz et aux musiques improvisées a démarré le 22 mars 2026 à Tunis. Cet échange est organisé à l'initiative de la Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts, en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), le Théâtre de l'Opéra de Tunis et la Télévision Nationale Tunisienne, avec le soutien de l'Institut français de Tunisie (IFT) et de l'Ambassade de France.

Laurent Jost, directeur musical de la Fondation, a convié, pour l'occasion, Stéphane Payen, directeur du département Jazz et musiques improvisées du CNSMDP, accompagné de 11 membres de cette prestigieuse institution ainsi que le violoniste Zied Zouari accompagné de 22 musiciennes et musiciens tunisiens.

Durant une semaine, artistes et étudiantes partageront expériences et pratiques autour d'un large éventail d'esthétiques, de spécialités instrumentales et vocales (batterie, guitare, contrebasse et basse, piano, saxophone, trompette, trombone, clarinette, flûte, oud, kanun et voix).

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Le point d'orgue de cette résidence artistique sera marqué par un concert inédit « Jazz et musiques improvisées » qui réunira plus de 30 artistes et qui sera enregistré par la Télévision Nationale Tunisienne le Samedi 28 mars 2026 à 19h30 au Théâtre des Régions à la Cité de la Culture de Tunis. Cette soirée exceptionnelle offrira au public une rencontre musicale rare entre des artistes issus de traditions et de parcours différents, dans un esprit d'écoute, de liberté et de création partagée.

Cet événement sera accessible gratuitement aux étudiantes et aux étudiants tunisiens, sur présentation d'un justificatif de scolarité et dans la limite des places disponibles.

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