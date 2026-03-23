Tunisie: Transport - 150 bus ont été vandalisés pendant le mois de Ramadan

Le régisseur délégué de la Société nationale de transport interurbain, Chamseddine Toumi, a révélé que «150 bus de transport public ont été vandalisés au cours du mois de Ramadan dernier, à raison de 5 attaques par jour », soulignant que « ces agressions ont consisté en bris de vitres et jets de pierres, mettant en danger la sécurité des passagers et le service public ».

Toumi a précisé, lors d'une intervention téléphonique sur Jawhara FM, que alors que les Tunisiens célébraient le troisième jour de l'Aïd el-Fitr, deux nouveaux bus de la société ont été attaqués : un bus de la ligne Gafsa-Tunis et un autre de la ligne Djerba-Tunis, provoquant une grande perturbation pour les voyageurs et des pertes matérielles importantes .

Il a salué « la rapidité d'intervention des institutions de sécurité et de la justice pour mettre fin à ce type d'attaques visant le domaine public », ajoutant que « parmi les vandales se trouvent des mineurs, et les enquêtes se poursuivent ».

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Malgré ces agressions récurrentes, Toumi a affirmé que « la Société nationale de transport interurbain poursuit ses efforts pour améliorer ses services, ayant renforcé sa flotte avec 58 nouveaux bus récemment mis en service afin d'assurer les déplacements des citoyens dans de meilleures conditions .