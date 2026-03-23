Sénégal: Criminalité financière internationale - Interpol renforce sa riposte

Explosion des signalements (+54 %), pertes estimées à 1,1 milliard de dollars et lancement d'une nouvelle force opérationnelle : l'Organisation internationale de police criminelle intensifie son action contre une criminalité en pleine expansion.

La fraude financière transnationale atteint aujourd'hui un niveau sans précédent. Dans un rapport publié ce lundi, Interpol indique que ses notices et diffusions liées à la fraude ont progressé de 54 % depuis 2024, illustrant une transformation rapide des réseaux criminels, désormais plus structurés et plus complexes à démanteler. Sur cette même période, l'organisation a appuyé ses États membres dans plus de 1 500 affaires de fraude transfrontalière, pour un montant total de pertes estimé à 1,1 milliard de dollars.

Ces chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène, qui dépasse largement le cadre de la délinquance classique pour s'imposer comme une menace économique majeure. Le rapport met en lumière l'essor des centres d'escroquerie, autrefois localisés dans certaines régions, mais désormais présents à l'échelle mondiale. Ces structures exploitent, souvent sous la contrainte, des centaines de milliers de victimes de traite des êtres humains, recrutées puis forcées à participer à des opérations de fraude en ligne à grande échelle.

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Les enquêteurs se heurtent toutefois à une difficulté persistante : l'opacité savamment entretenue par les commanditaires. Si ces centres sont régulièrement démantelés, leurs dirigeants échappent fréquemment aux poursuites en se dissimulant derrière des réseaux d'intermédiaires et des sociétés écrans.

En Afrique, le rapport souligne une évolution particulièrement inquiétante : certains groupes terroristes utiliseraient des mécanismes de fraude, notamment liés aux crypto-monnaies, pour financer leurs activités. Cette imbrication entre criminalité financière et terrorisme renforce considérablement le niveau de risque.

« Shadow Storm » : une offensive coordonnée à l'échelle mondiale

Pour répondre à cette menace, Interpol annonce le lancement de l'opération « Shadow Storm », une force opérationnelle internationale soutenue par le ministère de l'Intérieur britannique. Fondée sur l'analyse de données, cette initiative s'appuie sur le réseau mondial d'Interpol ainsi que sur I-GRIP, un dispositif permettant de bloquer en temps réel les transactions frauduleuses. Au-delà de la lutte contre les escroqueries issues de centres spécialisés, « Shadow Storm » vise également à démanteler les liens entre fraude financière, cybercriminalité et traite des êtres humains, reconnaissant ainsi la dimension systémique de ces réseaux criminels.

Vers une meilleure organisation de la riposte nationale

En parallèle, Interpol a publié de nouvelles recommandations à destination de ses États membres pour structurer des centres nationaux dédiés à la lutte contre l'escroquerie. L'objectif est d'harmoniser les méthodes, de renforcer les capacités de détection précoce et d'améliorer la coopération entre juridictions.

L'enjeu est crucial : bâtir une réponse globale face à une criminalité qui ignore les frontières. Dans un environnement où les flux financiers illicites se complexifient à mesure que les technologies évoluent, la rapidité et l'efficacité de la coopération internationale deviennent des conditions indispensables à toute stratégie crédible de sécurité économique.