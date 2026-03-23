Sénégal: Journée mondiale de la santé bucco-dentaire - La MSAE se mobilise pour combler le déficit en soins dentaires

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée le 20 mars 2026 autour du thème « Une bouche heureuse... une vie heureuse », la Mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE) a réaffirmé son engagement en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins et du renforcement des actions de prévention au Sénégal.

Les maladies bucco-dentaires, largement évitables, représentent un enjeu important de santé publique à l'échelle mondiale, touchant près de 3,7 milliards de personnes et affectant la qualité de vie.

Au Sénégal, la situation est préoccupante, marquée par un déficit important en ressources humaines et en infrastructures. Le ratio national, estimé à un chirurgien-dentiste pour 32 500 habitants, reste très éloigné des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise un praticien pour 1 000 habitants.

À ces contraintes s'ajoute le coût élevé des soins bucco-dentaires, généralement peu couverts par les dispositifs de Couverture Sanitaire Universelle, ce qui limite l'accès pour une grande partie de la population. Les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont le Sénégal, peinent donc à assurer une prise en charge adéquate, tant en matière de prévention que de traitement.

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Face à ces défis, la MSAE a engagé des actions qui ont permis des avancées notables, notamment à travers l'implantation de cabinets dentaires et de centres médico-sociaux dans plusieurs localités. À Mbacké, le ratio est passé de 1 dentiste pour 1,4 million d'habitants à 1 pour 700 000, tandis qu'à Dagana, il est passé de 1 pour 207 911 habitants à 1 pour 103 955. Des progrès similaires sont observés à Dakar, Ziguinchor et Kaolack, traduisant une amélioration progressive de l'accès aux soins.

Dans cette dynamique, la MSAE annonce le lancement imminent de projets de santé communautaire visant à renforcer la proximité avec les populations, en particulier dans les zones les plus reculées. Ces initiatives reposent sur une approche participative impliquant autorités administratives, acteurs sanitaires, leaders communautaires et religieux, ainsi que les relais locaux, afin d'assurer une appropriation durable des actions de santé.

Par ailleurs, la mutuelle prépare une mission en santé bucco-dentaire en partenariat avec des acteurs espagnols, comprenant des consultations gratuites et des activités de sensibilisation, ciblant prioritairement les zones à faible couverture sanitaire.

La MSAE souligne également que les maladies bucco-dentaires sont liées à des facteurs de risque modifiables communs aux maladies non transmissibles, notamment la consommation excessive de sucre, le tabagisme, l'alcool et les mauvaises pratiques d'hygiène, appelant ainsi à renforcer les actions de prévention.

En cohérence avec les orientations du ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'institution réaffirme son rôle d'acteur de l'économie sociale et solidaire, contribuant activement à la mise en oeuvre des politiques publiques de santé, à la réduction des inégalités et à l'amélioration de l'accès équitable aux soins.

À travers ces différentes initiatives, la MSAE s'inscrit pleinement dans les Objectifs de Développement Durable, en mettant l'accent sur la solidarité, la proximité et l'impact social. Elle appelle enfin l'ensemble des acteurs, institutions, professionnels de santé, collectivités territoriales et partenaires, à se mobiliser pour renforcer l'efficacité et la portée des interventions sur le terrain.