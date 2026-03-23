Afrique: Célébration de la première journée internationale du Taijiquan - Le Taijiquan, fait son entrée dans le programme officiel des compétitions JOJ2026 de Dakar

La Place du Souvenir Africain de Dakar a accueilli, jeudi 19 mars 2026, à la célébration de la première Journée internationale du taijiquan, marquée par une démonstration spectaculaire réunissant une centaine de pratiquants chinois et sénégalais. Une initiative portée par l'ambassade de Chine au Sénégal, sous la houlette de Son Excellence Li Zhigang.

Dans son allocution, le diplomate chinois a souligné la portée symbolique de cet événement qui coïncide avec l'accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) par le Sénégal. « Nous sommes réunis non seulement pour célébrer le taijiquan, mais aussi pour accompagner les aspirations de la jeunesse sénégalaise à travers les JOJ », a-t-il déclaré, saluant au passage les acteurs engagés dans le renforcement des échanges culturels et sportifs entre les deux pays.

Art martial ancestral, le taijiquan a été présenté comme bien plus qu'une simple discipline physique. Selon l'ambassadeur, il constitue une véritable synthèse entre philosophie, médecine traditionnelle et pratique martiale, reposant sur l'équilibre du yin et du yang. Comptant aujourd'hui près de 300 millions de pratiquants dans plus de 180 pays, cette discipline favorise l'harmonie entre le corps et l'esprit, tout en renforçant les liens entre l'homme, la nature et la société.

Reconnu en 2020 par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le taijiquan a franchi une nouvelle étape en 2025 avec la proclamation du 21 mars comme Journée internationale dédiée à cet art. Une décision qui, selon M. Li Zhigang, illustre le caractère universel de cette pratique, désormais considérée comme un pont entre les civilisations.

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L'édition 2026 revêt une importance particulière puisqu'elle s'inscrit dans « l'Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique », une initiative saluée par le président chinois Xi Jinping, qui met en avant le rôle du dialogue interculturel dans la promotion de la paix et du développement.

La cérémonie a également enregistré la participation du président de la Fédération sénégalaise de kung-fu, El Hadj Ndiogou Guèye, ainsi que du secrétaire général des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Seydina Omar Diagne, qui ont pris part à la démonstration aux côtés des pratiquants.

Dans la perspective des JOJ Dakar 2026, l'ambassadeur a annoncé que les arts martiaux, notamment le taijiquan, feront leur entrée dans le programme officiel des compétitions olympiques de jeunesse, une première historique. Une évolution qui, selon lui, contribuera à renforcer le dialogue entre les peuples et à promouvoir une vision partagée du développement durable et de la paix.

Réaffirmant l'engagement de la Chine à soutenir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines culturel et sportif, M. Li Zhigang a exprimé le souhait de voir le taijiquan se populariser davantage au Sénégal et devenir un véritable trait d'union entre les deux peuples.

La diplomate à la fin de son discours a adressé à l'ensemble des participants les voeux de santé, de bonheur et de réussite, à la veille de la célébration de l'Aïd el-Fitr.