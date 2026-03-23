Afrique: Retrait du trophée de la CAN 2025 - Aliou Goloko dénonce la décision de la CAF et rassure le pays

Le journaliste sportif Aliou Goloko rassure quant à une issue favorable pour le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport (Tas) après la décision controversée du jury d'appel de la Confédération africaine de football d'attribuer sur tapis vert la victoire au Maroc, monte au créneau. Invité de l'émission Objection sur une radio privée hier, dimanche 21 mars, l'ancien officier médias de la CAF qui a coordonné à plusieurs reprises les opérations médiatiques lors de compétitions africaines a insisté sur la souveraineté du rapport de match.

Le journaliste sportif sénégalais Aliou Goloko livre un message d'espoir face au choc provoqué par la décision controversée du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF). Celle-ci consiste à désigner le Maroc comme nouveau vainqueur sur tapis vert de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des nations, remportée sur le terrain par le Sénégal (1-0), deux mois après l'événement. Invité de l'émission Objection sur une radio privée hier, dimanche 21 mars, l'ancien officier médias de la CAF qui a coordonné à plusieurs reprises les opérations médiatiques lors de compétitions africaines (Coupe CAF, Ligue des champions, éliminatoires de la CAN, voire de la Coupe du monde) a tenu à rassurer l'opinion.

« Les Sénégalais n'ont pas à s'inquiéter, car le résultat acquis sur le terrain, acté par l'arbitre et consigné dans le rapport de match, est le seul qui fait foi », a-t-il déclaré. S'appuyant sur les dispositions de l'article 5 des lois du jeu de l'International Football Association Board, Aliou Goloko insiste sur la souveraineté du rapport de match. « Un trophée, on le gagne sur le terrain, pas dans un bureau », a-t-il martelé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Poursuivant son analyse, le journaliste a vivement déploré ce verdict, estimant qu'il « porte un discrédit total sur la CAF, le football africain et ses principaux acteurs, notamment les dirigeants du football continental ». Pour lui, « la fédération marocaine ne peut pas être fière de brandir ce trophée », ajoutant qu' « il n'y a aucune gloire à tirer d'une victoire obtenue par voie administrative ». Dans cette perspective, il s'est toutefois montré optimiste quant à une issue favorable pour le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport.

Loin de s'en tenir là, l'ancien journaliste du journal Le Quotidien a salué la réaction ferme du gouvernement sénégalais, notamment sa demande d'ouverture d'une « enquête internationale ».

« J'ai beaucoup apprécié le communiqué du gouvernement qui demande une enquête internationale. Les autorités ont sûrement pensé au FIFA Gate qui a fait tomber Sepp Blatter et d'autres » a-t-il conclu.