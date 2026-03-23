Sénégal: New deal technologique au pays- Les premiers signaux en marche

Un an après son lancement, la stratégie de transformation numérique du Sénégal commence à produire des effets concrets, entre modernisation de l'administration, inclusion digitale et structuration de l'écosystème technologique.

Un an après son lancement officiel, le New Deal technologique sénégalais amorce sa phase de matérialisation. D'après un document du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, plusieurs chantiers structurants sont désormais engagés, traduisant sur le terrain les ambitions de transformation digitale de l'État.

Au premier rang de ces avancées figure le guichet unique numérique e-Sénégal, vitrine de cette mutation en cours. Cette plateforme, conçue pour centraliser les démarches administratives, propose une interface unifiée accessible en continu. Si certaines procédures, comme la délivrance du casier judiciaire, restent en cours de déploiement, la dynamique est bien enclenchée. À terme, des milliers de services devraient être dématérialisés, avec des gains attendus en termes de délais, de coûts et de simplicité pour les usagers comme pour l'administration.

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Dans le même temps, l'extension de la connectivité numérique connaît une accélération notable. Le recours à des solutions satellitaires, en complément des infrastructures terrestres, permet désormais de desservir des zones rurales et enclavées jusque-là marginalisées. Une évolution significative dans un pays où les disparités territoriales alimentent la fracture numérique. Les secteurs de l'éducation et de la santé figurent parmi les premiers bénéficiaires de cette avancée, avec des impacts déjà perceptibles sur l'accès et la qualité des services.

Vers une administration plus intégrée

Autre jalon important : la mise en place d'une plateforme nationale d'interopérabilité. Ce dispositif permet aux différentes administrations d'échanger des données de manière sécurisée, renforçant ainsi la fluidité des procédures et la cohérence de l'action publique. L'introduction du principe du « Once Only », qui prévoit qu'un usager ne fournisse qu'une seule fois ses informations à l'administration, marque à cet égard une rupture dans la relation entre l'État et le citoyen.

Une évolution qui devrait contribuer à réduire les lourdeurs bureaucratiques et à améliorer l'expérience des usagers. Sur le plan interne, la digitalisation des processus se poursuit avec le déploiement de Sengec, un système de gestion électronique du courrier déjà expérimenté dans plusieurs ministères. Cette solution améliore la traçabilité des documents tout en réduisant sensiblement les coûts liés au traitement du papier.

Un levier pour l'innovation et la diaspora

Au-delà de la modernisation administrative, le New Deal technologique s'affirme également comme un levier de développement économique. L'opérationnalisation du Startup Act, avec le lancement du processus de labellisation des entreprises innovantes, traduit la volonté des autorités de structurer un écosystème propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat numérique. Parallèlement, le projet e-Consulat ambitionne de faciliter l'accès aux services publics pour les Sénégalais établis à l'étranger, estimés à près de trois millions. En dématérialisant les démarches consulaires, ce dispositif vise à simplifier des procédures souvent longues et contraignantes.

L'ensemble de ces initiatives s'appuie sur une plateforme de suivi et d'évaluation en temps réel des projets publics, conçue pour renforcer la gouvernance et mesurer l'impact des politiques engagées. Cet outil sera déterminant pour inscrire les progrès observés dans la durée. Au terme de cette première année, le New Deal technologique apparaît ainsi comme bien plus qu'un programme sectoriel. En plaçant le numérique au coeur de la réforme de l'État, le Sénégal pose les bases d'une administration plus moderne, plus connectée et davantage orientée vers les besoins des citoyens.

Le défi reste désormais de consolider ces acquis et d'en traduire pleinement les effets dans le quotidien des populations.