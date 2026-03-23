Sénégal: El Hadji Amadou Dia Ba salue les performances de Saly Sarr

« En ma qualité de Directeur du CAA, l'ensemble de mes collaborateurs félicite Saly Sarr. Il s'agit là d'une belle performance parce qu'elle bat son record personnel et reste sur les traces de Feue Kene Ndoye qui elle, aussi était médaillée de bronze à ces championnats du monde. Bonne continuation à Saly Sarr qui, rappelons-le, est double championne d'Afrique sans occulter ses places de finaliste aux championnats du monde des jeunes, demi-finaliste aux derniers Jeux olympiques de Paris2024 », se réjouit-il à travers une note reçue ce samedi.

Le médaillé d'argent aux JO de Séoul 1988 estime que la performance de Saly Sarr « prouve encore une fois, si besoin en était, que le centre d'athlétisme peut continuer à produire de grands champions et de retrouver son lustre d'antan en athlétisme ».

« Le Centre a déjà fait ses preuves dans un passé récent avec des champions comme Cheikh Toure, Francoise Bango, double championne olympique, Amy Mbacke Thiam championne du monde, Amantle Moucho championne du mode, Marie José Talou, Louis François Mendy, Gina Bass. C'est dire qu'il est possible de placer plusieurs athlètes sénégalais dans un bon cadre de préparation et de performance pour leur permette d'atteindre un niveau mondial », a-t-il relevé.

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« Un soutien accru des autorités étatiques apparaît indispensable »

Amadou Dia Ba considère qu'avec l'accompagnement plus accru de l'État, Saly Sarr pourrait ambitionner une médaillée aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

« Voilà pourquoi, un soutien accru des autorités étatiques apparaît indispensable d'appuyer le centre de Dakar. Félicitations encore à Saly Sarr, Louis François Mendy et Amath Faye qui ont su très bien représenter le Sénégal à ces championnats du monde d'athlétisme. Le travail continue », soutient-il, avant d'ajouter :

« Par ailleurs c'est l'occasion de remercier la confédération africaine d'athlétisme (CAA), le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), la Fédération sénégalaise d'athlétisme, l'ambassade de France et son club et surtout la CONFEJES qui lui a octroyé une bourse pendant plus de 3 ans ».