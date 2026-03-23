Ile Maurice: Bihar Festival 2026 - Une clôture haute en couleur à Phoenix

L'Indira Gandhi Centre for Indian Culture de Phoenix a accueilli, hier, dimanche 22 mars, la cérémonie de clôture du Bihar Festival, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, invité d'honneur de la soirée.

C'est à 18h30 précises que la cérémonie a débuté avec le rituel de la lampe, moment solennel présidé par Veena Ramgoolam et d'autres personnalités féminines, perpétuant ainsi une tradition symbolique chère à la culture indienne.

Une soirée placée sous le signe de l'excellence

Le haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Anurag Srivastava, a ouvert les échanges avec son mot de bienvenue, avant de procéder à la présentation et aux félicitations adressées au Premier ministre. Navin Ramgoolam a ensuite pris la parole en tant qu'invité d'honneur, rappelant les liens historiques et culturels qui unissent Maurice et l'État du Bihar -- une relation vivante qui se manifeste à travers la langue, la gastronomie et les traditions, soigneusement transmises de génération en génération.

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Le chef du gouvernement a également évoqué le Geet Gawai, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ainsi que le projet de base de données numérique sur les travailleurs engagés au Mahatma Gandhi Institute, qui permettra aux Mauriciens de retracer leurs origines ancestrales.

Art, musique et gastronomie à l'honneur

La remise des prix du concours d'art populaire et de cuisine biharie était l'un des temps forts de la soirée, présidée conjointement par le Premier ministre et le haut-commissaire, récompensant ainsi les talents locaux ayant célébré cette culture millénaire.

La scène a ensuite vibré au rythme des chants folkloriques du Bihar, interprétés par la Neetu Kumari Nootan et sa troupe d'artistes venus spécialement du Bihar, suivis des lauréats du concours d'art populaire ainsi que des artistes du Mahatma Gandhi Institute et du Indira Gandhi Centre for Indian Culture. L'Indian High Commission Women's Association Mauritius a, quant à elle, offert une envoûtante prestation de danse sur les thèmes des festivals biharis.

La soirée s'est clôturée en beauté avec une visite de l'exposition culturelle dans le foyer, avant une dégustation de la cuisine traditionnelle du Bihar, permettant au public de prolonger ce voyage sensoriel et culturel. Le numéro un du gouvernement a conclu en annonçant que des événements culturels similaires seront organisés à l'avenir, affirmant la volonté des autorités de continuer à honorer cet héritage commun. La carte Overseas Citizen of India a également été citée comme un outil concret de rapprochement entre les deux nations.