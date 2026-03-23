Ile Maurice: Immersion au coeur du traitement de l'eau à La Marie

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée hier, le 22 mars, sous le thème «Water and gender», une série d'activités ouvertes au public a été organisée afin de sensibiliser à l'importance de l'eau et à sa gestion durable.

Le grand public a ainsi été invité à plonger dans les coulisses du traitement de l'eau à travers des journées portes ouvertes à la station de traitement de La Marie. Lancée samedi, l'initiative s'est poursuivie hier, de 9 h 30 à 15 h 30, avec entrée gratuite. L'objectif : offrir une immersion concrète dans les différentes étapes qui rendent l'eau potable, tout en mettant en lumière les enjeux liés à sa préservation.

Sur place, Jadoo Doorgacharran, Superintendent de la station, partage avec passion son expertise. Il explique que l'eau issue du réservoir de Mare-aux-Vacoas subit deux types de traitement : le slow sand filter (60 000 m³) et le rapid gravity filter (80 000 m³). «Dans l'océan Indien, nous sommes les premiers à utiliser ce style de filtration. Nous évoluons constamment pour maintenir des équipements aux normes et adaptés», souligne-t-il. Derrière ce processus, une équipe de 41 employés se relaie 24 heures sur 24 pour assurer un approvisionnement continu.

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Au cœur de la station, des installations en activité continue garantissent un processus de traitement fiable et performant. Le bassin de traitement, étape clé du processus, où l'eau est progressivement purifiée avant sa distribution aux foyers. Des visites éducatives sont prévues ce lundi 23 mars et demain aux mêmes horaires. Destinées aux élèves, étudiants et groupes organisés, elles permettront d'approfondir les connaissances sur les ressources hydriques, leur traitement et leur distribution. Ces échanges aborderont également les défis contemporains liés à l'eau, notamment dans le contexte du changement climatique.

Des équipements modernes et adaptés permettent d'optimiser chaque étape du traitement, de la filtration à la distribution. À travers ces activités, les organisateurs entendent renforcer la compréhension du rôle essentiel de l'eau dans notre quotidien et encourager des comportements responsables. Une occasion à ne pas manquer, alliant découverte, apprentissage et engagement citoyen.