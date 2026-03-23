Ile Maurice: Agiliss conteste son éviction même s'il était le soumissionnaire au prix le plus bas

Dans un climat déjà tendu autour de l'attribution du contrat de fourniture en poisson salé aux prisons, la démission de l'ex-commissaire, Dev Jokhoo, vient ajouter une dimension politique et polémique à l'affaire. La sortie remarquée du Premier ministre adjoint démissionnaire, Paul Bérenger, lançant avec ironie «finalman pwason kinn al gate», sonne comme une critique à peine voilée de la gestion au sommet de l'administration pénitentiaire.

Paul Bérenger ne s'est d'ailleurs pas limité à cette formule, remettant en question la nomination même de l'ancien commissaire des prisons et évoquant une série de manquements durant son passage, notamment une mutinerie et perte de vie humaine en milieu carcéral. Si, officiellement, Dev Jokhoo invoque des raisons personnelles pour motiver sa démission après seulement 11 mois en poste, des informations laissent entendre que son départ pourrait être lié à des pressions politiques, dans le sillage du contrat controversé d'approvisionnement en poisson salé.

Dans ce contexte, la contestation d'Agiliss Ltd, évincée malgré une offre financière plus basse, prend une résonance particulière et alimente davantage les interrogations sur la transparence et la crédibilité du processus décisionnel. Après plusieurs années de collaboration avec l'administration pénitentiaire, Agiliss Ltd se retrouve brusquement écartée d'un marché qu'elle dominait jusque-là. En cause: l'attribution du contrat de fourniture de poisson salé pour 2025-2026 à une autre entreprise, malgré une offre financière inférieure.

Une offre inférieure ignorée lors de l'attribution

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Agiliss Ltd n'est pas un nouvel acteur dans ce secteur. L'entreprise avait déjà remporté, durant les années 2021, 2022, 2024 et 2025, les contrats de fourniture de poisson salé aux établissements pénitentiaires. Forte de cette expérience et de sa connaissance du marché, elle a de nouveau participé à l'appel d'offres lancé pour la période 2025-2026. Selon les données communiquées, Agiliss Ltd avait soumis une offre de Rs 2 987 424 pour 11 316 kilos de poisson salé, ce qui en faisait la proposition la plus compétitive sur le plan financier.

En comparaison, Les Versailles Ltd avait proposé un montant de Rs 3 167 122,08, tandis que Worldwide Marketing & Services Ltd affichait une offre encore plus élevée de Rs 3 597 243. Malgré cet écart significatif, le contrat pour l'Item 2 - relatif au poisson salé - a été attribué à Les Versailles Ltd. Une décision que conteste fermement Agiliss, estimant qu'elle répondait pleinement aux critères du «lowest evaluated substantially responsive bidder», c'est-à-dire le soumissionnaire conforme ayant proposé le prix le plus bas.

L'appel d'offres global, référencé MPS/ ONB/QN51/2025-2026, a été réparti entre plusieurs sociétés. Tripod Fish Ltd a obtenu le lot principal pour un montant d'environ Rs 12 millions, Les Versailles Ltd a décroché les lots 2, 3 et 7 pour un total de Rs 8 115 594,58, tandis que Worldwide Marketing & Services Ltd s'est vu attribuer les lots 4, 5, 6 et 8 pour environ Rs 343 332.

Notification passée inaperçue et réaction tardive

L'un des aspects les plus sensibles de cette affaire concerne la notification officielle de rejet. Le 8 décembre 2025, le Mauritius Prison Service a informé Agiliss que son offre n'avait pas été retenue à l'issue de l'évaluation des soumissions.

Cependant, selon l'entreprise, ce courriel a été redirigé vers son dossier de courriers indésirables (junk mail) le 9 décembre 2025, ce qui a retardé sa prise de connaissance de la décision. Ce n'est que le 13 mars 2026, après la publication d'un article de presse détaillant les résultats de l'appel d'offres, que la société affirme avoir découvert la situation et accusé réception de la notification. Se déclarant «lésée et insatisfaite», Agiliss soutient que cette situation l'a empêchée de réagir plus tôt. Elle affirme avoir immédiatement entrepris des démarches pour comprendre les raisons de son éviction et préparer une contestation formelle.

Une contestation formelle et des questions sur la transparence

S'appuyant sur la section 43 de la Public Procurement Act 2006 ainsi que sur les Public Procurement Regulations 2008, Agiliss Ltd a officiellement déposé une contestation contre l'attribution du contrat. Ces dispositions légales permettent à un soumissionnaire de contester une décision d'attribution dans un délai pouvant aller jusqu'à un an. Dans sa démarche, l'entreprise avance plusieurs arguments. Elle affirme d'abord être le soumissionnaire le moins-disant, tout en respectant les exigences techniques et qualitatives du cahier des charges.

Elle soutient également que ses produits offrent une qualité supérieure, renforçant ainsi la compétitivité globale de son offre. Agiliss reproche en outre à l'organisme public de ne pas avoir procédé à une évaluation adéquate et comparative des offres. Selon elle, les critères d'attribution n'auraient pas été correctement appliqués, ce qui aurait conduit à une décision injustifiée.

De son côté, l'administration pénitentiaire maintient que la procédure s'est déroulée dans le respect des règles établies. Elle insiste sur le fait que les contrats ont été attribués à l'issue d'un processus collégial, impliquant plusieurs niveaux de validation, et que les soumissionnaires retenus répondaient aux critères requis. La décision des autorités compétentes est désormais attendue. Elle devra déterminer si le processus d'attribution doit être confirmé ou réexaminé, avec des implications potentiellement importantes pour la crédibilité du système.