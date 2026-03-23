Ile Maurice: Carburants - Les stocks renforcés en attendant le prochain arrivage entre le 2 et le 4 avril

Près de trois semaines après la dernière livraison de carburants, réceptionnée le 26 février, un nouveau navire est venu renforcer les stocks nationaux dans la soirée du mercredi 18 mars. Selon le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, le navire a accosté aux alentours de 23 heures, dans un contexte où la surveillance des réserves pétrolières demeure un enjeu stratégique majeur.

L'approvisionnement en carburants est en effet essentiel non seulement pour les besoins domestiques mais aussi pour le fonctionnement des transports, du secteur aérien et maritime, et pour le maintien de l'économie nationale. Selon le ministre, les informations communiquées par la State Trading Corporation (STC) indique que cette cargaison comprend environ 11 300 tonnes métriques d'essence (Mogas), 13 690 tonnes de diesel (gas oil), 11 010 tonnes de carburéacteur (Jet A1) et 3 000 tonnes de Marine Gas Oil.

Ces volumes viennent renforcer les stocks existants et permettent de sécuriser l'approvisionnement du pays dans les semaines à venir. De plus, un second approvisionnement est déjà prévu entre le 2 et le 4 avril, avec 13 000 tonnes d'essence (Mogas), 12 200 tonnes de diesel, 12 700 tonnes de carburéacteur et 2 000 tonnes de Marine Gas Oil.

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Avant l'arrivée de ce navire le 18 mars, les niveaux de stocks nationaux au 16 mars étaient estimés comme suit : l'essence s'élevait à environ 8 503 tonnes métriques, représentant près de 13 jours de consommation, avec une autonomie prévue jusqu'au 25 mars.

Le diesel atteignait 12 327 tonnes, soit environ 23 jours d'approvisionnement, avec une couverture estimée jusqu'au 2 avril. Les stocks de carburéacteur totalisaient 16 062 tonnes, correspondant à près de 21 jours de consommation, avec une autonomie prévue jusqu'au 4 avril. Quant au Marine Gas Oil, le stock s'élevait à 6 018 tonnes, offrant environ 17 jours de consommation et une couverture jusqu'au 1er avril.

Ces chiffres mettent en évidence l'importance d'un suivi régulier des stocks de carburants pour anticiper toute variation de la demande ou retard dans les livraisons. Les données démontrent que l'arrivée du navire mercredi dernier a permis de renforcer ces réserves et de sécuriser l'approvisionnement national, garantissant la continuité pour des secteurs économiques qui en dépendent, notamment le transport routier, aérien et maritime. Chaque livraison contribue également à maintenir la stabilité du marché local.

Par ailleurs, la STC a mené une évaluation des risques liés à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement, que ce soit en raison de la situation géopolitique au MoyenOrient ou des problèmes sur les routes maritimes. À ce propos, le fournisseur actuel, OQ Trading Ltd, qui exploite une raffinerie à Sohar, en Oman, a confirmé que les livraisons vers Maurice restent une priorité et que leurs niveaux de production demeurent stables, assurant ainsi la continuité des approvisionnements pour le pays.