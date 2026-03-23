Sénégal: Abdourahmane Diouf pour un renforcement des agents des Eaux et Forêts à Tambacounda

Abdourahmane Diouf a entamé une visite à Tambacounda ce dimanche 22 mars 2026. L'objectif est de faire un suivi des actions de préservation de l'environnement et de restauration des écosystèmes naturels.

Lors de cette première journée de visite, Abdourahmane Diouf a notamment pu se rendre à l'inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Tambacounda. Sur place, on lui a fait état de la situation de la région, avec plusieurs objectifs clairs, mais aussi un état des lieux des manquements.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait un constat lucide. « On a pu nous rendre compte du matériel disponible ainsi que du personnel, parce que quelles que soient la stratégie et les politiques mises en place, il faut des hommes et des femmes pour les faire fonctionner. Malheureusement, nous avons dû constater que malgré tous les efforts qui ont été faits, nos agents sont en sous-effectif. Nous devons prendre des dispositions pour renforcer le personnel afin de couvrir convenablement cette grande région de Tambacounda », a-t-il déclaré.

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Ensuite, Abdourahmane Diouf a posé le pied dans les forêts classées de Botou et Ouly. Celles-ci se trouvent dans les communes de Sinthiou Malème et Koussanar. Il y a également eu la visite de la forêt classée d'Ouly. Ici, le ministre a vu la parcelle restaurée où 3,8 hectares ont été reboisés avec 3 651 plants de 11 espèces locales avec l'appui de la commune de Koussanar.

« À Botou, nous avons pu nous rendre compte d'une autre expérience. Il s'agit d'une collaboration intersectorielle entre l'électricité et l'environnement, c'est-à-dire là où on a fait des investissements sur l'électricité occasionnant des dégâts sur l'environnement, les acteurs ont accepté de compenser avec un reboisement compensatoire, à travers un certain nombre de plants d'arbres qui ont été aménagés pour compenser la perte de ressources forestières dégradées par les investissements en électricité.

À Koussanar, nous avons pu nous rendre compte de l'excellente collaboration entre les collectivités territoriales, notamment la commune, et nos services des eaux et forêts pour permettre la régénération de la faune et de la flore. »

La tournée du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique durera deux jours.