Sénégal: Le pays et la Colombie signent un mémorandum d'entente

En marge du forum Celac-Afrique qui s'est tenu à Bogotá, du 18 au 21 mars 2026, le Sénégal et la Colombie ont signé un mémorandum d'entente instituant des consultations politiques régulières.

Le Sénégal et la Colombie ont signé, le 20 mars 2026, un mémorandum d'entente instituant des consultations politiques. Selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur rendu public le 20 mars dernier, la signature a été faite en marge de la participation de Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, au 1er Forum de la Communauté des États latino-américains et caribéens et des pays africains (Celac-Afrique) qui s'est tenu, à Bogotá (Colombie), du 18 au 21 mars 2026.

Le mémorandum d'entente a été signé par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et son homologue de la Colombie, Rosa Yolanda Villavicencio. « Ce jalon important dans le renforcement de la coopération bilatérale permettra au Sénégal et à la Colombie d'avoir des échanges réguliers sur les sujets d'intérêt commun sur les plans bilatéral et multilatéral », renseigne-t-on dans la même source.

Le communiqué informe que le ministre Cheikh Niang et son homologue Rosa Yolanda Villavicencio ont tenu une rencontre bilatérale. A l'occasion, ils ils sont revenus sur « l'importance de renforcer les liens politiques, économiques et culturels, non seulement entre les deux pays, mais de manière plus large, entre l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, dans la perspective du développement de la coopération Sud-Sud et de la défense des valeurs partagées dans un contexte international difficile ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors d'une visite officielle à Dakar, du 13 au 15 décembre 2025, la vice-présidente colombienne, Francia Elena Márquez Mina, avait indiqué que la capitale sénégalaise constituait leur porte d'entrée pour une coopération renforcée en Afrique. Elle avait réaffirmé la volonté de son pays de tisser des liens plus étroits avec le Sénégal, considéré comme un partenaire stratégique sur le continent africain. « Nous voulons renforcer notre partenariat car, malheureusement, les échanges ne sont pas assez représentatifs, bien que les deux pays ne soient pas éloignés sur le plan géographique », avait déclaré Mme Márquez.

Pour concrétiser cette ambition, Bogotá, la capitale colombienne, avait proposé la tenue de premières consultations politiques, marquant un nouveau départ diplomatique entre les deux nations. Plusieurs accords sectoriels sont envisagés, couvrant des domaines aussi variés que le commerce, le tourisme, la culture et la sécurité, ainsi que la souveraineté alimentaire. Un accent particulier sera mis sur les questions de réparation et de justice raciale.

Le forum de haut niveau entre la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) et l'Union africaine (Ua), prévu en mars 2029 à Bogotá, est appelé à sceller ce partenariat stratégique global.