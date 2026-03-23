Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public Togolais encaisse 27,500 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

Afin de financer le budget de l'Etat du Togo, le Trésor Public de ce pays a encaissé le vendredi 20 mars 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme 27,500 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans et 5 ans.

Selon UMOA-Titres, le montant qui était mis en adjudication était de 25 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 134,575 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 538,30%. Le montant des soumissions retenu est de 27,500 milliards FCFA et celui rejeté à 107,075 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 20,43%. Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,44% pour les bons, 6,89% pour les obligations de 3 ans et 7,35% pour celles de 5 ans.

Le trésor Public Togolais s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 mars 2027. Pour ce qui est du paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces titres. L'émetteur s'est d'autre part engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 23 mars 2031 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts sera fait annuellement sur la base d'un taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.