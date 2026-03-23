Sénégal: L'intelligence artificielle au service des fraudeurs - Interpol tire la sonnette d'alarme

23 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

La criminalité financière entre dans une nouvelle ère. Dans un rapport publié lundi, Interpol dresse un tableau alarmant de la montée en puissance de la fraude dopée à l'intelligence artificielle, désormais 4,5 fois plus lucrative que les méthodes traditionnelles. Un saut à la fois qualitatif et quantitatif qui bouleverse les équilibres de la lutte mondiale contre la délinquance économique.

Ce qui frappe à la lecture du document, ce n'est pas tant l'existence de la menace que son degré de sophistication. Les systèmes d'« IA agentielle » sont désormais capables de « planifier et exécuter de manière autonome des campagnes de fraude complètes, de la phase de reconnaissance jusqu'aux demandes de rançon », selon les termes mêmes du rapport. Autrement dit, la machine peut conduire seule, de bout en bout, une opération criminelle d'envergure, sans intervention humaine à chaque étape.

L'extorsion sexuelle n'échappe pas à cette automatisation. Elle s'intègre désormais, note Interpol, dans des schémas d'arnaques sentimentales ou de fraudes à l'investissement, alimentés par des scénarios et des contenus entièrement générés par l'IA. La personnalisation de masse est devenue l'arme privilégiée des escrocs. Au-delà de la technologie, c'est la structuration des réseaux criminels qui inquiète les enquêteurs. Interpol relève une collaboration croissante entre groupes spécialisés dans la fraude et réseaux de blanchiment d'argent, avec un partage d'expertise et d'outils numériques leur permettant d'opérer à l'échelle planétaire.

« La fraude n'est plus une menace périphérique, mais un élément central de la polycriminalité, à l'intersection du crime organisé, du trafic d'êtres humains et de la cybercriminalité », avertit l'organisation. Une convergence des illégalismes qui rend la riposte judiciaire et policière d'autant plus complexe.

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Le secrétaire général d'Interpol, Valdecy Urquiza, a tenu à replacer le débat dans sa dimension humaine : « Le coût de la criminalité financière ne se limite pas à l'argent ; il s'agit aussi des économies de toute une vie, de la dignité des personnes et, dans le pire des cas, de leur vie. » Il appelle à un renforcement de la coopération entre les forces de l'ordre et le secteur privé, ainsi qu'à une sensibilisation accrue du grand public.

Car si les outils numériques à bas coût ont démocratisé l'accès à la fraude pour les criminels, ils ont aussi élargi le cercle des victimes potentielles. Interpol qualifie désormais la fraude financière de « l'un des crimes transnationaux les plus graves et évolutifs au monde », une menace systémique qui appelle une réponse à la hauteur.

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