Tunisie: Ben Arous - Opération d'épandage aérien d'insecticides

Le gouvernorat de Ben Arous informe les citoyens que des opérations d'épandage d'insecticides par voie aérienne seront effectuées au-dessus des berges du lac de Tunis, des gîtes larvaires de la forêt de Rades, ainsi que des zones basses du littoral de Rades-Plage.

Le traitement couvrira également les marécages situés entre l'Oued Meliane et la zone de Gammoudi, ainsi que les rives de l'Oued Meliane entre la route MC 33 et l'embouchure de l'oued.

Ces interventions sont programmées sur une journée complète entre le 23 mars et le 4 avril 2026. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les insectes dans les zones humides et les gîtes ruraux.

Appel à la vigilance des apiculteurs

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Le gouvernorat appelle tous les apiculteurs de la région à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs ruches situées dans ces zones. Ces mesures de protection doivent être maintenues durant toute la journée de l'opération ainsi que pendant les 24 heures qui suivent le passage de l'avion.

Informations et contacts utiles

Pour obtenir plus de renseignements, les intéressés peuvent contacter le laboratoire relevant de la municipalité de Tunis, situé au 46 avenue Taïeb Mhiri, ou appeler les numéros de téléphone suivants : 71.787.755 ou 71.786.001.