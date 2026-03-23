Tunisie: Sonede - La vétusté du réseau à l'origine de 50% des fuites sur le réseau

Fathi Bouzghaia, représentant du point focal national du Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CTCN) de l'ONU, a annoncé que la ville de Hammamet accueille, dès aujourd'hui, le Forum africain des points focaux du centre. Cette rencontre réunit 50 experts en environnement et climat, ainsi que des décideurs, pour examiner les mécanismes de financement et de déploiement des technologies climatiques, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle pour garantir un mode de vie durable sur le continent.

Des études stratégiques pour capter des financements

Selon M. Bouzghaia, la Tunisie s'attèle à soumettre des études stratégiques et de faisabilité au centre onusien afin de débloquer des lignes de financement pour des projets concrets. Il a rappelé que le pays a déjà bénéficié de fonds pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment pour la maintenance du réseau de distribution d'eau potable de la SONEDE, dans un contexte de stress hydrique sévère.

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Le projet pilote, réalisé à Sousse et Monastir pour un coût d'environ 4 millions de dinars, a consisté en l'installation de compteurs intelligents. Ces dispositifs permettent de détecter en temps réel les défaillances des canalisations qui causent des pertes colossales. Environ 50 % de l'eau potable est gaspillée à l'échelle nationale en raison de la vétusté du réseau de la SONEDE, a précisé le porte-parole. La généralisation de ces technologies environnementales est désormais une priorité pour la Tunisie afin de préserver ses ressources en eau menacées.

Vers un transport maritime plus vert

Parallèlement à la gestion de l'eau, un projet visant à réduire les émissions polluantes de la flotte de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a été approuvé. Le centre onusien a accordé un financement de près de 150 000 dollars pour la formation du personnel de la compagnie aux techniques de réduction des émissions de gaz dans le secteur du transport maritime.