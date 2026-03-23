Sénégal: Saly Sarr, héritière de Kène Ndoye

Dakar — La spécialiste du triple saut, Saly Sarr, poursuit son ascension, pour être entrée, samedi, dans les annales de l'athlétisme sénégalais en devenant la deuxième athlète du pays à décrocher une médaille aux championnats du monde en salle de sa discipline, après feue Kène Ndoye (1978-2023).

Cette dernière avait décroché en mars 2023 la dernière médaille mondiale du Sénégal (bronze) en athlétisme, aux Mondiaux en salle de Birmingham (Grande-Bretagne).

Saly Sarr s'est elle aussi illustrée samedi à Kujawy-Pomorze, en Pologne, en gagnant la médaille de bronze des Championnats du monde d'athlétisme.

Elle a terminé avec un saut de 14 mètres 70 derrière la championne du monde en titre, la Cubaine Leyanis Pérez Hernández (14m 95), et la Colombienne Leyanis Perez Hernandez (14m 86).

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Saly Sarr a ainsi amélioré son propre record, établi à 14,55 m, de 15 centimètres, après avoir égalé cette marque au meeting d'athlétisme de Moscou (Russie) début février.

Avec cette performance, la native de Ouakam, à Dakar, est devenue la première Africaine à décrocher une médaille mondiale au triple saut depuis la Camerounaise Yamil Aldama et sa médaille de bronze en 2006.

Agée de 23 ans, Saly Sarr a commencé à se faire un nom dans sa discipline sportive en 2019. Cette année-là, l'ancienne pensionnaire du Centre africain de développement de l'athlétisme (CAA) avait remporté l'or à l'heptathlon et l'argent au saut en hauteur des Championnats d'Afrique cadets à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Ce fut à partir de cette année le début d'une carrière fulgurante pour la nouvelle égérie de l'athlétisme sénégalais.

En 2022, Saly Sarr décroche la médaille d'argent du triple saut aux Championnats d'Afrique à Saint-Pierre (Île Maurice), puis a terminé troisième aux Jeux africains d'Accra en 2024, avant d'être sacrée championne d'Afrique la même année, à Douala, au Cameroun.

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'athlète sénégalaise n'a pu réussir à réaliser les minima lui permettant de disputer la finale du triple saut dames.

Elle se rattrape néanmoins en novembre 2025, en décrochant la médaille d'or des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie Saoudite, avec un bond de 14,52 mètres.

Entrainée par son compatriote Manirou Dembélé, Saly Sarr termine sixième de la finale du triple saut aux Championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025.

Au vu de ses performances, l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) l'a couronnée "Meilleur sportif de l'année 2025".

A deux ans des prochains Jeux olympiques de Los Angeles (Etats-Unis), les performances et la régularité de Saly Sarr font d'elle une des chances de médaille du Sénégal. Une deuxième distinction olympique derrière laquelle court le Sénégal depuis 1988 et celle en argent d'Amadou Dia Ba aux 400 mètres haies remportée à Séoul