Sénégal: Coupe de la Ligue - AJEL-Pikine, match vedette des huitièmes de finale

Dakar — Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe, effectué lundi à Dakar, a accouché de plusieurs affiches phares dont le match devant opposer AJEL de Rufisque à l'AS Pikine.

L'AS Douanes va affronter HLM, NGB va défier la Sonacos alors que Diambars va en découdre avec l'AS Kaffrine.

Les rencontres des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue sont prévues les 1er et 2 avril.

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Le vainqueur de l'édition 2026 de la Coupe de la Ligue va empocher une enveloppe de 15 millions de francs CFA.

Le finaliste malheureux va recevoir 5 millions, l'équipe classée troisième se retrouvera avec 2 millions et la quatrième 1 million de francs CFA, indique la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

Elle ajoute que les quarts de finaliste et les huitièmes de finaliste vont recevoir respectueusement 500.000 francs CFA et 250.000 francs CFA.

La Coupe de la Ligue est une compétition organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple".

La finale est prévue le 17 mai 2026.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue sénégalaise. Le club thiéssois avait remporté la finale de l'édition 2025.

Wally Daan a toutefois été éliminé cette année dès les phases de poules.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors".

- Voici les affiches de ces huitièmes de finale sont les suivantes : AS Douane-HLM, AJEL-AS Pikine, NGB-Sonacos, AS Bambey- Amitié, TFC- ASC Cambérène, Guelwaars-Génération Foot, Diambars-AS Kaffrine, Stade de Mbour-Ndiambour.