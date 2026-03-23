Sénégal: Plaidoyer pour l'intégration de l'efficacité énergétique dans la politique énergétique du pays

Dakar — Le directeur de l'Energie, Moulaye Idrissa Fall, a invité lundi à faire de l'efficacité énergétique une composante structurante de la politique énergétique du Sénégal, estimant que la production de l'électricité ne saurait constituer à lui seul une réponse durable à la demande croissante.

"Produire de l'électricité ne saurait constituer à lui seul une réponse durable à la demande croissante. Il nous faut également consommer mieux, consommer intelligemment et intégrer l'efficacité énergétique comme une composante structurante de notre politique énergétique", a-t-il déclaré.

M. Fall intervenait lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation sur les politiques d'efficacité énergétique de bâtiments en Afrique de l'Ouest, regroupant des représentants du Nigéria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.

"Nous avons la responsabilité de bâtir un système énergétique plus propre, plus performant et plus durable au service du développement de notre pays et du bien-être de notre population", a-t-il plaidé.

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"Au-delà des acquis techniques, c'est une dynamique de transformation que nous devons enclencher : une transformation fondée sur l'innovation, la coordination et la responsabilité de tous les acteurs", a indiqué Moulaye Idrissa Fall.

La directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Mame Coumba Ndiaye, a souligné, pour sa part, que "la maîtrise de l'énergie est identifiée comme un levier essentiel pour améliorer la compétitivité de notre économie, réduire la facture énergétique".

Le secteur du bâtiment "représente un enjeu stratégique majeur, pouvant constituer des marges importantes d'amélioration en matière d'efficacité énergétique", a-t-elle dit, en rappelant les nombreux efforts du Sénégal dans la mise en oeuvre de politiques d'efficacité énergétique.

Elle a indiqué que dans ce sens, plusieurs actions ont été déjà mises en oeuvre au Sénégal, en rapport avec les bâtiments, notamment les aspects de construction, d'équipement et de gestion des bâtiments.

Mame Coumba Ndiaye a par ailleurs relevé que le Sénégal a engagé la mise en place d'une réglementation dans les bâtiments pour l'efficacité énergétique.

Elle a évoqué, à ce sujet, la mise en place en cours de textes d'application suite à l'adoption de Codes révisés de l'urbanisme et de la construction qui intègrent les dispositions de la directive communautaire sur l'efficacité énergétique des bâtiments.

Corine Nsangwe Businge, analyste des politiques d'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie (IEA), s'est félicitée de la tenue, pour la première fois, d'une telle rencontre dans un premier francophone, avant de réitéré l'engagement de son institution à intensifier la collaboration avec les différents acteurs concernés.