Sénégal: Modou Lo - 'Je voudrais arrêter sur une série de victoires'

Dakar — Le lutteur Modou Lo, tenant du titre de "Roi des arènes", a déclaré vouloir arrêter sa carrière sportive sur une série de victoires, ajoutant que son combat contre Sa Thiès, le 5 avril, devrait être celui de la "clarification" concernant sa retraite ou non de la lutte avec frappe.

"Je voudrais arrêter sur une série de victoires. Si je sens que je n'ai plus la force, je ne veux pas que quelqu'un vienne me tirer pour que j'aille combattre", a-t-il dit dans un entretien exclusif avec la chaîne cryptée Canal+.

Le natif du quartier dakarois des Parcelles assainies, qui va affronter Sa Thiès le 5 avril prochain, à l'Arène nationale, estime que ce combat de lutte "va tout clarifier" s'agissant de la suite de sa brillante carrière.

La tête de file de l'écurie Rock Energie, couronné "Roi des arènes" en 2019, est crédité de 23 victoires, 3 défaites et 1 nul en 27 combats depuis le début de sa carrière en 2006.

Son challenger du 5 avril prochain est le fils de l'ancien champion de lutte des années 1970 et jeune frère du lutteur Balla Gaye 2. Sa Thiès compte 16 victoires et trois défaites en 19 combats.

Evoquant son face à face avec Sa Thiès, Modou Lo déclare qu'il s'agit d'un "grand combat", mais que cela reste tout de même "un combat normal".