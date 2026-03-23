Sénégal: SEN'EAU tire un bilan satisfaisant de sa participation aux JMJ 2026

23 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Nianing — Le directeur territorial de la SEN'EAU pour la zone Mbour-Petite-Côte, Mansour Khouma, a tiré un bilan satisfaisant de la participation de SEN'EAU à l'édition 2026 des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), organisée ce week-end à Nianing, dans le département de Mbour (ouest), a constaté l'APS.

"C'est un bilan très satisfaisant, d'autant plus qu'aucun incident, lié à la desserte en eau n'a été noté", s'est réjoui M. Khouma, dimanche, lors d'une rencontre avec des journalistes.

Selon lui, l'ensemble des points d'eau et des sites d'hébergement des pèlerins ont été activés, ce qui a permis un accès gratuit à l'eau durant tout l'événement.

En plus de cela, Mansour Khouma souligne que les travaux d'extension du réseau effectués dans la zone ont permis d'élargir les périmètres d'accès à l'eau potable à Nianing, en plus de la mise à disposition de cinq citernes d'eau.

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"À ce jour, plus de 1100 mètres linéaires de conduite sont déjà posés et de nouveaux clients sont raccordés", a-t-il indiqué, soulignant que toutes les sollicitations du comité d'organisation ont été respectées à 100%.

"Nous avons aussi confectionné des gilets pour le comité d'organisation, pour le personnel d'accueil, le personnel de sécurité et le personnel d'hébergement", conclut-il.

Lire l'article original sur APS.

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