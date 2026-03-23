Ile Maurice: Journée mondiale de la météorologie - Comprendre le temps et le climat

Aujourd'hui, le 23 mars, c'est la Journée mondiale de la météorologie. Cette journée commémore la création de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en 1950. L'OMM aide les pays à mieux comprendre le climat, à prévoir le temps, et à protéger les personnes et leurs biens contre les catastrophes naturelles comme les cyclones, les inondations ou la sécheresse. Nous t'en disons plus sur l'importance de la météo.

La météo influence toutes nos activités. Les agriculteurs dépendent de la pluie pour cultiver leurs champs, les pêcheurs suivent les mouvements de la mer et du vent pour travailler en sécurité, et même nos loisirs, comme aller à la plage ou en promenade, sont liés au temps. Aujourd'hui, le changement climatique rend le temps imprévisible et augmente les risques pour tout le monde.

Les progrès scientifiques et technologiques ont beaucoup aidé. Les satellites, les radars et les systèmes de communication permettent maintenant de prévoir le temps plusieurs jours à l'avance. La station météorologique de Vacoas collecte des données chaque jour, et fournit les prévisions météo que nous recevons à la radio, à la télévision et sur internet. Grâce aux données qu'ils reçoivent, les météorologues peuvent prévoir les pluies torrentielles trois à quatre jours avant qu'elles n'arrivent, ce qui aide les habitants et les autorités à se préparer et à rester en sécurité. Mais la météo n'est pas une science tout à fait exacte, surtout avec le dérèglement climatique.

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Le temps peut changer très vite. En été, surtout dans les régions en hauteur comme dans les Plaine-Wilhems ou à Grand-Bassin, il peut y avoir de très fortes pluies. Parfois, ces pluies sont si intenses que les écoles doivent fermer pour la sécurité des élèves. Les habitants suivent les alertes météo pour protéger leurs maisons et leurs cultures, et les rivières sont surveillées pour éviter les inondations. La météo peut aussi surprendre avec des records. Par exemple, la plus grosse pluie au monde tombe généralement à Lloró, en Colombie, avec 13 230 mm par an, et la température la plus chaude a été de 58 °C en Libye. Même si ces records sont éloignés de nous, ils montrent la force et la diversité de la météo dans le monde.

Aujourd'hui, protéger notre planète est plus important que jamais. Les gaz à effet de serre, la pollution de l'air et de l'eau, et la disparition de certaines ressources naturelles modifient le climat. La Journée mondiale de la météorologie nous rappelle que tout le monde peut agir en utilisant l'eau et l'énergie avec prudence, en respectant la nature et en se préparant aux événements climatiques.

Le savais-tu ?

Le plus gros grêlon - grain de grêle - connu faisait 14 cm de diamètre et pesait 755 grammes !

La pluie la plus faible a été mesurée à Arica, au Chili, soit 0,8 mm par an.

La température la plus froide a été de -89,4 °C en Antarctique.

À Maurice, le cyclone le plus violent a été Carol en 1960, qui a détruit des maisons et des plantations. l Parfois, les pluies torrentielles sont si fortes que les écoles doivent fermer pour protéger les enfants. l Les météorologues locaux utilisent des satellites et des radars pour prévenir les habitants plusieurs jours à l'avance.