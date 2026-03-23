Ile Maurice: Message de Joanna Bérenger, à la suite de sa démission

23 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Joanna Bérenger, «junior minister» à l'Environnement, a remis sa lettre de démission il y a quelques minutes à la State House.

«J'ai démissionné de mon rôle de «junior minister» au Ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique.

À nouveau, je remercie du fond du cœur les officiers, fonctionnaires, auprès de qui j'ai beaucoup appris ces 15 derniers mois. Je leur ai demandé de toujours penser au pays avant tout, dans chaque décision qu'ils/elles doivent prendre.

Je continuerai d'en faire de même, et c'est d'ailleurs ce qui a animé ma décision. Je crois dans les valeurs militantes et j'ai confiance en celui qui les incarne le mieux depuis 50 ans» a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

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