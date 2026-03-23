Cameroun: Visite Papale - Routes en chantier, poubelles persistantes, l'hypocrisie des « tombeaux blanchis »

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Quand l'apparat masque l'insalubrité : le paradoxe des routes du Pape. Des routes refaites à la hâte, des caniveaux repeints, des poubelles invisibles le temps d'une visite.

À l'approche du passage du souverain pontife, certains États déploient une frénésie de chantiers. Mais derrière ces aménagements de façade, la réalité quotidienne des citoyens reste celle d'une "République de poubelles". La métaphore évangélique des "tombeaux blanchis" trouve ici un écho saisissant.

Un sprint avant la venue du Pape

L'expression "routes du Pape" désigne traditionnellement les infrastructures routières dont les travaux sont accélérés à l'occasion d'une visite pontificale. Dans plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne, ce phénomène se répète à chaque déplacement papal. Les chantiers fleurissent, les nids-de-poule sont comblés, les façades des bâtiments officiels sont rafraîchies. Pourtant, cette embellie est souvent éphémère. Dès le départ du Saint-Père, l'entretien s'arrête et l'insalubrité reprend ses droits.

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Une gouvernance de l'apparence

La gouvernance de l'apparence repose sur la priorisation des symboles au détriment des services publics de base. Lorsqu'un événement international attire les regards, les autorités concentrent les moyens sur les axes de passage et les quartiers prestigieux. Cette logique, observée lors de sommets diplomatiques ou de visites officielles, répond à un impératif d'image. Mais elle révèle une gestion budgétaire qui sacrifie les besoins structurels gestion des déchets, assainissement, infrastructures du quotidien au profit d'un effet d'annonce.

La "tombe blanchie" comme figure politique

La tombe blanchie se définit, dans l'Évangile selon Matthieu, comme un symbole d'hypocrisie : un extérieur soigné qui dissimule une intériorité corrompue. Appliqué à l'action publique, ce concept décrit une politique où les apparences l'emportent sur la substance. Les routes neuves pour l'arrivée du Pape, combinées à une "République de poubelles" persistante, illustrent ce décalage. Les investissements d'apparat ne résolvent pas les problèmes chroniques de salubrité, de logement ou de santé publique. Ils les rendent seulement moins visibles pendant quelques jours.

Un mirage à court terme, une défiance durable

À court terme, les chantiers créent des emplois précaires et offrent un visage lisse au pays hôte. Les habitants des quartiers traversés bénéficient temporairement de voiries améliorées. Mais à long terme, ce modèle alimente la frustration. Les citoyens constatent que leur quotidien décharges sauvages, canalisations bouchées, routes secondaires dégradées ne suscite jamais la même urgence que l'image du pays à l'étranger. La défiance citoyenne grandit face à une action publique jugée hypocrite.

Après le passage du Pape, que reste-t-il ?

Le cortège papal s'éloigne, les caméras étrangères se retirent. Les routes fraîchement goudronnées commencent à se fissurer. La question posée aux autorités est simple : l'élan des chantiers sera-t-il prolongé en politique durable d'assainissement, ou la "République de poubelles" reprendra-t-elle ses droits dès que les projecteurs seront éteints ?