Ile Maurice: Un sexagénaire succombe à ses blessures

23 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une semaine après un accident de la route survenu à Chemin-Grenier, un habitant de la localité, admis en soins intensifs depuis le 15 mars à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, a rendu l'âme hier, dimanche 22 mars, à 8 h 45.

Il avait été violemment percuté par une motocyclette, dont le conducteur avait pris la fuite avant d'être arrêté le jour même.

Transporté d'abord à l'hôpital de Souillac, puis à Rose-Belle par le SAMU, la victime n'a pas survécu à ses blessures.

L'autopsie pratiquée a attribué le décès à une fracture avec dislocation de la colonne cervicale.

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