Ile Maurice: Hervé Valère sain et sauf grâce à une opération coordonnée

23 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum Aurélio Prudence

Kursley Valère, le neveu d'Hervé Valère, 72 ans, a exprimé un immense soulagement après le sauvetage de son oncle, disparu depuis samedi 21 mars, à Plaine-Champagne. «Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les unités qui se sont impliquées», a-t-il déclaré, remerciant chaleureusement la Police Helicopter Squadron, les équipes de la Special Mobile Force, ainsi que la communauté locale, notamment un habitant de Grand-Baie qui a prêté son drone pour faciliter les recherches.

Immobilisé dans une zone forestière difficile d'accès, Hervé Valère a été localisé grâce à la coordination exceptionnelle entre drones, hélicoptères et chiens de recherche. Transporté immédiatement par la Police Helicopter Squadron à l'hôpital JNH pour un contrôle médical, il se porte bien.

Kursley souligne que cette mobilisation rapide et organisée a permis d'éviter un drame. Cela illustre parfaitement l'efficacité d'une action concertée entre technologie, expertise humaine et solidarité communautaire.

 

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